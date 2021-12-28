نشرة الرياضة .. أزمة كيروش واتحاد الكرة .. الأهلي ينفي التفاوض مع شكري نجيب .. عواد حارس الزمالك الأول بوعد من كارتيرون

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

بيراميدز يعرض 1.5 مليون دولار سنويًا على فرجاني ساسي

أكد الإعلامي محمد شبانة دخول نادي بيراميدز في باب المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري بعدما نما إلى علمهم رغبة اللاعب في الرحيل عن الدحيل.

كارتيرون لمحمد عواد: أنت الحارس الأول في الزمالك ولا يوجد تدوير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حرص على عقد جلسة مع محمد عواد حارس الفريق في الساعات الماضية وبعد مباراة غزل المحلة الأخيرة التي شارك فيها محمد أبو جبل.



أزمة بين كيروش واتحاد الكرة بسبب الوديات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، أبدى غضبه لأعضاء الجهاز الفني خلال الجلسة التي جمعتهم بالأمس عبر تقنية زووم، من عدم وفاء اتحاد الكرة بالتزاماته وتوفير مباراتين وديتين للمنتخب استعدادا لأمم إفريقيا.



عمرو السولية يكشف الفارق بين أليو ديانج وطارق حامد

قارن عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بين الثنائي طارق حامد لاعب وسط الزمالك، والمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي من حيث الإمكانيات الفنية للثنائي وكذلك مميزات كل لاعب.



السولية: تغيير مركز محمد شريف في المنتخب وتره.. كيروش يتحدث مع اللاعبين قبل استبعادهم

يرى عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني أن سبب تراجع مستوى محمد شريف مهاجم الأهلي مع منتخب مصر الوطني، عدم مشاركته بشكل أساسي في مباريات الفراعنة باستمرار وكذلك تغيير مركزه وخوضه المباريات في مركز الجناح الهجومي.



خلاف بين موسيماني ولجنة التخطيط بسبب مستوى ميكيسوني

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود خلاف حاد بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بسبب الموزمبيقي لويس ميكيسوني وعدم ظهوره بشكل فني قوي حتى الأن منذ التعاقد معه.

الطرابلسي: صلاح يستطيع قيادة منتخب مصر للتويج بأمم إفريقيا بشرط واحد

قال نبيل الطرابلسي المدرب العام السابق لمنتخب نيجيريا إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لاعب كبير، وأصبح من أفضل اللاعبين فى العالم خلال الوقت الحالي.

عمرو حسن: ثقة النائب محمد أبو العينين سبب نجاح الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا

قال عمرو حسن، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه بعد تركه نادي بتروجيت؛ انضم إلى الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن صعود النادي للدوري الممتاز؛ جاء لإمكانياته الكبيرة.

الاهلي يرد علي التعاقد مع شكري نجيب مهاجم الاسماعيلي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، شكلا وموضوعا ما تردد عن تفاوض الأهلي مع شكري نجيب مهاجم الاسماعيلي.

قائمة تحذيرات من موسيماني للاعبي الأهلي خلال الراحة السلبية

أكد الإعلامي محمد شبانة أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي طلب من اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب الوطني بضرورة الإلتزام ببعض التعليمات الطبية والالتزام بروشتة خبير التغذيه للحفاظ على الأوزان نظرا لفترة الراحة السليبة الطويلة

تفاصيل رسالة سيد عبد الحفيظ لوكيل بدر بانون

أكد الإعلامي محمد شبانة أن كريم بلق وكيل بدر بانون مدافع النادي الاهلي تواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن وجود رغبة من جانب 3 أندية خليجية لضم اللاعب في يناير المقبل.