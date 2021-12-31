سوشيال ميديا.. هاشتاج السنة الجديدة يتصدر تويتر وأحدث ظهور لـ عمرو دياب من موسم الرياض

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

رنا سماحة تنشر صورا من عقيقة ابنها.. شاهد

بفستان أسود قصير .. سلاف فواخرجي تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها

إبراهيم سعيد يعلق على مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

مش هسكت.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

تركي آل الشيخ يطمئن المتابعين على حالته الصحية

«وآدي الشعر قصيناه».. مي عز الدين تظهر بنيو لوك جديد

بصورة رومانسية.. أحلام الشامسي توجه رسالة إلى زوجها

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب من موسم الرياض

قبل انتهاء 2021.. هاشتاج السنة الجديدة يتصدر تريند تويتر