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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية وترويجها

ضبط
ضبط

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس،  4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وفي وقت سابق  قررت النيابة العامة حبس 4 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزتهم مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية (شهادات تخرج مزورة خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - شهادة قياس مهارة مزورة  خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية - نماذج طلبات استخراج جواز سفر بحرى خالية البيانات "معدة للتزوير" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية، و3 آخرين "أحدهم له معلومات جنائية") .. بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة واستخدامها فى استخراج جوازات سفر بحرية للعديد من راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم حيث يقوم الأول باستغلال طبيعة عمله وقبول الأوراق المقدمة له من باقي المتهمين لاستخراج جوازات السفر البحرية من جهة عمله واعتماد المستندات "المزورة" المقدمة له رغم علمه بكونها مزورة ويقوم أحد المتهمين الآخرين بتزوير شهادات المؤهلات الدراسية بأسماء الأشخاص راغبي الحصول على جواز السفر بينما يقوم الشخصين المتبقين باستقطاب الأشخاص راغبي السفر والحصول منهم على مبالغ مالية نظير استخراج جواز السفر ويتقاسمون قيمة تلك المبالغ فيما بينهم عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهمين المذكورين .. حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم (شهادات تخرج مزورة خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - شهادة قياس مهارة مزورة  خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية - نماذج طلبات استخراج جواز سفر بحري خالية البيانات "معدة للتزوير" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي) ، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهم بقيامه بتزوير المستندات المضبوطة من خلال استخدام ماسح ضوئى (إسكانر) وبرنامج التعديل والحذف والإضافة وإعادة طباعتها من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت.

قاضي المعارضات تجديد حبس عصابي تزوير أختام الدولة تزوير

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