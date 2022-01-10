شريف مدكور ناعيا وائل الإبراشي : إن شاء الله في الجنة

نعى الإعلامى شريف مدكور ، الإعلامي وائل الإبراشي ، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهر 58 عامًا.

وكتب شريف مدكور " الراجل النبيل الشهم الأخ العزيز أستاذي ان شاء الله في الجنة .. وجع قلب ".

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء امس الأحد؛ بعد صراع طويل مع المرض على أثر تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتقام غدا جنازة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صلاة الظهر من مسجد شربين الكبير بالمنصورة.

آخر كلمات وائل الابراشي

كان الإعلامي الراحل وائل الإبراشيحرص قبل وفاته بأربع ساعات على نعي الراحلة تهاني الجبالي وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب وائل الإبراشي عبر صفحته:" انا لله وانا اليه راجعون ،توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي".