أخبار التعليم .. ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. أول تعليق من وزير التعليم على قرار الرئيس اليوم ... و الجامعات تشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
الأعلى للجامعات: قرارات السيسي دعم كبير للأستاذة وحافز مهم خلال الفترة المقبلة
أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ، أن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، هو دعم كبير للأستاذة وحافز هام خلال الفترة المقبلة.
جامعة حلوان تشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا بالامتحانات
تتابع جامعة حلوان سير امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ بانتظام، ويسر مع تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب.
بسبب كورونا.. إعلام القاهرة تستكمل امتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ووجه بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.
زي ما هي.. وزير التعليم ينفي تعديل مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول.
ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. أول تعليق من وزير التعليم على قرار الرئيس اليوم
أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأول تعليق له على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام الكامل بتطبيق هذه الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية
أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس مدى النجاحات المصرية
تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.