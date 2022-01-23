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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسعار الأسماك بالأسواق اليوم.. البلطي بـ 30 والبوري بـ 80 جنيها.. فيديو

أسعار السمك
أسعار السمك

رصدت كاميرا "صدى البلد" عبر بث مباشر، أسعار السمك في أسواق القناطر الخيرية، اليوم الأحد الموافق 23 من يناير الجاري.

وقال علي حسين أحد بائعي السمك، إن سعر السمك البلطي بـ 30 جنيهًا، وسعر الماكريل بـ 45 جنيهًا، أما سعر سمك المكرونة فـ 60 جنيهًا.

وتابع أن سعر السمك البوري بـ 80 جنيهًا، وسعر الجمبري بـ 160 جنيهًا والمخلي 200 جنيهًا، وسعر سمك الدنيس بـ 30 جنيهًا.

وعلق علي حسين علي الأسعار وأكد أنها مستقرة خلال هذا الأسبوع، ولا يوجد ارتفاع او انخفاض يذكر، ويقبل الناس على شراء الأسماك الطازجة لفوائدها العديدة.

وأشار حسين إلى أن الأسماك هذه الفترة قبيل موسم الشتاء لها مذاق مميز، ويحرص الناس على شرائها وإعدادها بالوصفات المختلفة، والاستفادة من فوائدها المتعددة.

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