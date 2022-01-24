عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: انطلاق تطبيق منظومة المخلفات الصلبة يوليو القادم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  اجتماعاً برئاسته وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى ، ومدير عام الإدارة العامة للبيئة المهندسة أسماء محمود ، ومدير المتابعة الميدانية محمد مندور .

وتمت مناقشة إعادة هيكلة الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك لتطبيق المنظومة الجديدة إعتباراً من أول يوليو القادم ، والتي تشمل جمع القمامة والمخلفات ، وتشغيل مصانع التدوير والمعالجة ، بالإضافة إلى المدافن والخلايا الصحية .

محافظ أسوان: الشون والصوامع جاهزة لتوريد 150 ألف طن بموسم القمح

بدء تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية ببوابات دخول المناطق والمعابد الأثرية بأسوان

في لقائه بوفد الهلال الأحمر.. محافظ أسوان يشيد بالدور المجتمعي والإنساني للجمعية

القومى للمرأة ينظم دورات تدريبية للسيدات بقرى حياة كريمة في أسوان

رفع 110 حالات إشغال وتحرير 15 محضرا خلال حملات في أسوان

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير بمبادرة حياة كريمة

مجهولون يخطفون شخصا في أسوان بسبب ابتزاز فتاة على فيس بوك

محافظ أسوان : تجديد الخطوط المتهالكة لمياه الشرب بوسط المدينة لمنع الكسورات|صور

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة إعداد الهيكل التنظمى لإدارة المخلفات الصلبة المتكاملة ، بجانب تحديد آليات تحصيل رسوم النظافة من الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية من خلال لجان ميدانية ستقوم بتحرير محاضر وتوقيع غرامات على المخالفين حيث يأتي ذلك فى إطار جهود المحافظة المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة ، والقضاء على العشوائية في التعامل مع هذا القطاع الحيوى .

وأكد المحافظ على أهمية عقد دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال إستعداداً لتطبيق المنظومة ، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية لإستلام خلية المدفن الصحى الجديدة بإدفو طبقاً للمواصفات الفنية ، فضلاً عن إختيار الموقع المثالى لإنشاء خلية دفن صحى أخرى بنطاق مركز كوم أمبو ، على أن تتوافر فيه الإشتراطات البيئية المطابقة .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام العميد مهندس يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيارة ميدانية لقرية العطوانى بحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو لإحتواء تداعيات الكسر المفاجئ الذى حدث في أحد خطوط الطرد الرئيسية للصرف الصحى بالقرية .

كما تم موافقة الشركة على تغيير وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة لمياه الشرب بوسط المدينة ضمن الخطة العاجلة بإجمالى أطوال 8 كم وبقطر 12 بوصه للقضاء نهائياً على مشاكل الكسورات المتكررة ، وخاصة في شوارع 23 يوليو والمسار السياحى والكوبرى والمستشفى مما يساهم في تلافى الإنقطاع المتكرر للمياه والأعطال المتتالية بهذه الخطوط .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين ووضع الحلول الجذرية لها ، فضلاً عن إستكمال منظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

مصرع شخص بعد سقوط حائط منزل عليه في أسوان

تنفيذ 752 حكما وضبط 551 مخالفة مرورية و 53 قضية بأسوان

محافظ أسوان : تجديد الخطوط المتهالكة لمياه الشرب بوسط المدينة لمنع الكسورات|صور

32 مقبرة.. تفاصيل الاكتشافات الأثرية بمنطقة الأغاخان الأثرية بأسوان

محافظ أسوان: الشون والصوامع جاهزة لتوريد 150 ألف طن بموسم القمح

بدء تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية ببوابات دخول المناطق والمعابد الأثرية بأسوان

في لقائه بوفد الهلال الأحمر.. محافظ أسوان يشيد بالدور المجتمعي والإنساني للجمعية

القومى للمرأة ينظم دورات تدريبية للسيدات بقرى حياة كريمة في أسوان

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين.. تنفيذ 94 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية خلال 2021

الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز

كيف ولماذا حكم السيسي مصر.. أحدث مؤلفات الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم

أمطار فى القاهرة الأربعاء.. مركز تنبؤ الري يكشف خريطة الطقس الأيام المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

السعودية.. قرار جديد من الملك سلمان بشأن الإقامات وتأشيرات دخول المملكة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ