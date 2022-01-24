محافظ أسوان: انطلاق تطبيق منظومة المخلفات الصلبة يوليو القادم

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً برئاسته وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى ، ومدير عام الإدارة العامة للبيئة المهندسة أسماء محمود ، ومدير المتابعة الميدانية محمد مندور .

وتمت مناقشة إعادة هيكلة الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك لتطبيق المنظومة الجديدة إعتباراً من أول يوليو القادم ، والتي تشمل جمع القمامة والمخلفات ، وتشغيل مصانع التدوير والمعالجة ، بالإضافة إلى المدافن والخلايا الصحية .

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة إعداد الهيكل التنظمى لإدارة المخلفات الصلبة المتكاملة ، بجانب تحديد آليات تحصيل رسوم النظافة من الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية من خلال لجان ميدانية ستقوم بتحرير محاضر وتوقيع غرامات على المخالفين حيث يأتي ذلك فى إطار جهود المحافظة المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة ، والقضاء على العشوائية في التعامل مع هذا القطاع الحيوى .

وأكد المحافظ على أهمية عقد دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال إستعداداً لتطبيق المنظومة ، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية لإستلام خلية المدفن الصحى الجديدة بإدفو طبقاً للمواصفات الفنية ، فضلاً عن إختيار الموقع المثالى لإنشاء خلية دفن صحى أخرى بنطاق مركز كوم أمبو ، على أن تتوافر فيه الإشتراطات البيئية المطابقة .

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام العميد مهندس يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيارة ميدانية لقرية العطوانى بحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو لإحتواء تداعيات الكسر المفاجئ الذى حدث في أحد خطوط الطرد الرئيسية للصرف الصحى بالقرية .

كما تم موافقة الشركة على تغيير وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة لمياه الشرب بوسط المدينة ضمن الخطة العاجلة بإجمالى أطوال 8 كم وبقطر 12 بوصه للقضاء نهائياً على مشاكل الكسورات المتكررة ، وخاصة في شوارع 23 يوليو والمسار السياحى والكوبرى والمستشفى مما يساهم في تلافى الإنقطاع المتكرر للمياه والأعطال المتتالية بهذه الخطوط .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين ووضع الحلول الجذرية لها ، فضلاً عن إستكمال منظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات .