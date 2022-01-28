ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

أعلن الفنان العالمي ونجم المصارعة "ذا روك"، اختياره ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين الذين سيشاركون في الأولمبياد الشتوية المقبلة خلال العام الجاري 2022.

وكتب “ذا روك” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام:" يشرفني أن أمثل فريقنا الأولمبي وهم يستعدون للتنافس في أولمبياد الشتاء 2022، يا لها من رحلة تحملها رياضيونا المذهلون للوصول إلى هذه اللحظة من التاريخ".

اختتم: "فخور جدًا بجميع رجالنا ونسائنا، لأنهم يعملون بجدية كبيرة للمنافسة بشرف وتمثيل بلدنا بالصورة الأمثل".



ذا روك يحسم الجدل حول مشاركته فى سلسلة فاست آند فيوريس

يستعد عشاق سلسلة أفلام السرعة والاثارة فاست آند فيوريس ، الى استقبال الجزء العاشر منه ، ولكن من المحزن لكل محبى هذه السلسة عدم مشاركة دواين جونسون "ذا روك" مرة اخرى بها .

فالكثير يعلم الخلاف بين الممثلين فين ديزل و دواين جونسون "ذا روك" الذى ضاعف من عزمه على عدم المشاركة في فيلم آخر من أفلامه الاول .

و قال ذا روك فى تصريحات حادة من حول عدم مشاركته في السلسلة: "في يونيو الماضي، عندما كنت أنا وفين على اتصال ليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخبرته بشكل مباشر وسري أنني لن أعود إلى السلسلة، وكنت حازماً لكن ودياً مع كلماتي، وقلت أنني سأكون دائماً داعماً للممثلين، ودائماً ما أعمل على نجاح السلسلة، لكن ليس هناك فرصة للعودة".

وقال إن هذا لم يمنع فين ديزل والذي يعد أحد منتجي السلسلة من نشر رسالة على انستجرام يتوسل جونسون للعودة إلى دوره في السلسلة، حيث كتب: "أخي الصغير دواين… حان الوقت، أقول هذا بدافع الحب.. لكن يجب أن تظهر، لا تترك السلسلة خاملة، فلديك دور مهم للغاية تلعبه، لا يُمكن أن يلعبه أي شخص آخر".

وأشار الممثل والمنتج أيضاً في رسالته إلى أطفاله، والذين يقولون لـ جونسون "العم دواين"، في حين كان جونسون غير راضي بشكل خاص عن هذه الاستفزازات وانتقد ديزل لنشرها علناً، حيث قال: "كان منشور فين الأخير مثالاً على تلاعبه، ولم يعجبني أنه قد أدخلهم في الامر، اتركهم خارجه، لقد تحدثنا قبل أشهر وتوصلنا إلى تفاهم واضح".