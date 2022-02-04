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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجود نقطة عائمة أبرزها.. أعراض ضعف شبكية العين

أعراض ضعف شبكية العين
أعراض ضعف شبكية العين

تختلف أعراض ضعف شبكية العين اختلافًا كبير من حالة إلى أخرى، ولكن يتسبب معظمها في ظهور أعراض متعلقة بالرؤية، ويمكن أن تؤثر أمراض الشبكية على أي جزء من شبكية العين، وهي طبقة نسيجية رقيقة توجد على الجدار الخلفي الداخلي من عينك.

 

أعراض ضعف شبكية العين 



وتتكون شبكية العين من الملايين من الخلايا الحساسة للضوء (الخلايا النبوتية والمخروطية)، وغيرها من الخلايا العصبية التي تتلقى المعلومات البصرية وتنظمها، وترسل شبكية العين هذه المعلومات إلى الدماغ من خلال العصب البصري لديك، وهي ما تمنحك القدرة على الرؤية، وفقا لما نشر في موقع healthline .
 

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ويعتمد علاج ضعف شبكية العين على حسب أعراض ضعف شبكية العين، وبناءً على حالتك، تتمثل أهداف العلاج في وقف أو إبطاء المرض، والحفاظ على بصرك وتحسينه واستعادته، إذا تركت الأعراض دون علاج، فقد تسبب فقدانًا شديدًا في الرؤية أو العمى.

 

أعراض ضعف شبكية العين 

 

ويجب الانتباه إلى أي تغييرات في الرؤية والحصول على الرعاية بسرعة، لذا يجب أن تطلب العناية الطبية العاجلة إذا شعرتَ فجأة بظهور اعتدام على عدسة العين، أو ومضات أو انخفاض القدرة على الرؤية

وتتمثل أعراض ضعف شبكية العين مؤشرات تحذيرية تشير إلى احتمالية حدوث مرض خطير بالشبكية، وتتشابه العديد من أمراض الشبكية في بعض مؤشرات المرض والأعراض الشائعة، وربما تحتاج إلى محاولة النظر بكل عين على حِدة لملاحظة أبرز أعراض ضعف شبكية العين، والتي تشمل :
- رؤية نقاط عائمة أو خطوط تشبه خيوط العنكبوت
- غمامة الرؤية أو تشوشها (رؤية الخطوط المستقيمة كأنها متموجة)
- عيوب في الرؤية الجانبية
- فقدان البصر

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