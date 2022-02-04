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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 خطوات ..كيف يساعد الفول السوداني على إنقاص الوزن؟

انقاص الوزن
انقاص الوزن

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن  فإن الطريقة الأفضل هي اتباع نظام غذائي متوازن مع بعض النشاط البدنية. ويمكن الاعتماد على تناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد على خسارة الوزن ولعل أبرزها  الاعتماد على الفول السوداني ، الذي يعزز فقدان الوزن بسبب محتواه الغني بالألياف والبروتينات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعدك على إنقاص الوزن. إليك كيفية إضافة الفول السوداني  إلى نظامك الغذائي للحصول على النتائج المرجوة.

1-حرق السعرات 

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ، فإن البروتين هو طريقة ذكية لحرق السعرات الحرارية. لأن الفول السوداني مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب ، مما يجعل من السهل التحكم في إجمالي السعرات الحرارية ويساعد على إنقاص الوزن. 

في حين أن الفول السوداني يحتوي على سعرات حرارية أعلى ، ولكن عندما تمضغه ، يتم تقسيمه إلى قضمات أصغر ومن المحتمل أنك تمتص سعرات حرارية أقل.إليك فوائد الفول السوداني لصحتك 

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2-غني بالدهون الصحية

وفقا لموقع "timesofindia "الفول السوداني غني بالدهون الصحية التي تسمى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة  والتي تساعد على تقليل الالتهابات والسمنة وأمراض القلب والسكري. وقد ثبت أيضًا أن محتوى الدهون في المكسرات يحسن أيضًا من قدرة الجسم على استخدام الدهون المخزنة كطاقة.


3-جيد لعملية التمثيل الغذائي

زبدة الفول السوداني تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ويفضل تناول  زبدة الفول السوداني العضوية بأقل كميات من الصوديوم والسكر المضاف للحصول على نتائج فعالة.

 عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك اليومي ، فإن الاعتدال هو المفتاح. يجب أن يتم استهلاك  2-3 ملاعق صغيرة من زبدة الفول السوداني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

انقاص الوزن فقدان الوزن خسارة الوزن حرق السعرات التمثيل الغذائي

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