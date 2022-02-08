أخبار التوك شو| أبو جبل يكشف سر تصديه لركلات الجزاء والزجاجة السحرية والعرض الخليجي له.. وحقيقة ارتفاع سعر العمرة إلى 70 ألفا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا ..فيديو

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، كواليس تصديه لركلات الجزاء في بطولة الأمم الإفريقية .

وأضاف محمد أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" بحاول اخلي مسدد الكرة يشعر بالقلق قبل تسديد الكرة ".

وأكمل محمد أبو جبل :" لو كسبت لقب أحسن حارس في البطولة مكنش هيبقى فارق معايا لإننا خسرنا البطولة ".

ولفت محمد أبو جبل :" شعرنا بـ لحظة حزن بسبب عدم الفوز ببطولة الأمم الإفريقية، وأي ألقاب شخصية لن تفرق معي تماما".

وتابع محمد أبو جبل :" الكاف يكون له اختيارات غريبة لا يفهمها أحد"، مضيفا:" ميندي حارس السنغال شخصية محترمة وطلب تغيير التيشيرت معي وقال لي انني قدمت اداء جيد في البطولة ".

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على خسارة مصر في نهائي أمم إفريقيا :" الشعب المصري زعلان عشان المنتخب مش من المنتخب ".



وأضاف عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" كان نفسنا نكسب البطولة وكان الطمع في الفوز بالبطولة يزيد يوما تلو الآخر، والخروج من النهائي يكون به حزن كبير على عكس الخروج من مختلف أدوار البطولة ".



وأكمل عمرو اديب :" يجب ان احيي واهنئ الجمهور المصري، والمشجع المصري أصيل وجدع بيفهم في أصول الطبطبة وازاء تحتضن فريقك وتكرم اللاعيبة وازاي تفرح بيهم ".

واقتحم محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب استوديو عمرو اديب على الهواء ، واحتضن عمرو اديب ابو جبل فور دخوله، قائلا:" الف حمد لله على السلامة، ورد ابو جبل:" سعيد إني متواجد معاك ".





أحمد موسى يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا ويعتذر لـ كيروش..شاهد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، عقب خسارة نهائي أمم افريقيا أمام منتخب السنغال.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، :"دموعك غالية علينا يا محمد صلاح، عملت اللي عليك، وكنت قائد حقيقي وقدمت مباريات قوية في البطولة الأفريقية الأهم".



وقدم الإعلامي أحمد موسى، رسالة اعتذار لـ مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، قائلا :"بعتذرلك يا كروش لاني هاجمتك وأنت مدرب كبير".

أحمد موسى: نادي عربي كبير يفاوض محمد أبو جبل للاحتراف

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة بشأن انتقال حارس منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل، لأحد الأندية السعودية.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إنه :"أبو جبل قد يذهب لـ الدوري السعودي، وأحد الاندية السعودية الكبرى تتفاوض معه من خلال اتصالات مكثفة".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن :"الجيل الموجود واحد من الاجيال الذهبية للكرة المصرية والعربية والأفريقية وعملوا أكثر من المطلوب".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، :"مصر عظيمة جدا وأوعى حد يكسرك، ومنتخب مصر نجح في مواجهة العديد من التحديات".

أبو جبل: محمد صلاح قالي ماني هيشوط يمين..فيديو

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، تفاصيل الرسالة التي وجهها له محمد صلاح قبل قيام ساديو ماني بتسديد ركلة الجزاء في نهائي أمم افريقيا .

وقال محمد أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ونكون سعداء أثناء تواجده معنا، ويعطينا دافع كبير ويعطينا شخصية داخل الملعب".



وأضاف محمد أبو جبل :" محمد صلاح قالي ساديو ماني هيشوط في الناحية اليمنى وقالي هيجي ورايا دلوقتي ".

وتابع محمد أبو جبل :" ساديو ماني أتى لي وقال انه سوف يسدد في الناحية اليسرى، ورد عليه محمد صلاح وقاله خليه هيعاقبك، وبالفعل ساديو ماني شاط الكرة في الناحية اليمني بالفعل ".



أمشي عكس التيار.. سما المصري: أنا خريجة آداب إنجليزي.. فيديو

قالت الفنانة الاستعراضية سما المصري، إنها خريجة كلية آداب إنجليزي، معقبه: "ناس كتير مكنتش تعرف غير أما قدمت في الانتخابات".



وأضافت "المصري"، خلال لقائها ببرنانج "قعطوا الرجالة"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "ناس كتير كانت فاكرة إن فيه تيم كبير شغال على قناة فلول اللي كانت قابلة الدنيا لكن الفكرة طلعت من عندي أنا وأنا اللي اشتغلت عليها لوحدي".

وأشارت: "أنا بحب أعمل شغلي لوحدي وبحب أجيب حاجات مش موجودة، وبحب أمشي عكس التيار".

وأوضحت: "لو مشيت زي معظم الستات مش هيكون فيه بيني وبينهم أي اختلاف، وأحيانا الست أما تختلف في أداء عمل ما تكون مميزة".

أنت راجل ومتزعلش.. تفاصيل أول مكالمة بين عمرو السولية ووالده عقب الخسارة.. فيديو

قال الكابتن محمد السولية والد الكابتن عمرو السولية، إن الجميع يفخر بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الأداء الذي قدموه في بطولة أمم أفريقيا والوصول للنهائي أمام منتخب السنغال.



وأضاف محمد السولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لاعبي المنتخب قدموا كل شيء ولعبوا برجولة وقوة، قائلاً: “ لاعبو المنتخب تعبوا وبقالهم أكثر من شهر تاركين بيوتهم علشان مصر، وبعديز عمرو سافر للإمارات من أجل الأهلى”.

وتابع الكابتن محمد السولية والد الكابتن عمرو السولية: "كلمته وقلت له قدر الله وماشاء فعل وأنت راجل ومتزعلش، ورد عليها قال إنه الحمد لله عملنا اللي علينا".



وأكمل أن جميع اللاعبين شعروا بأن الشعب المصري يقف بجوارهم، والحارس محمد أبو جبل رجل المباراة بلا منازع، وكان “مالي مركزه” وانقذ أهدفا ليس ممكناً أن تنقذ تماما.



وتابع محمد السولية، أن نجله أكد أن الفريق قدم ما عليه خلال هذا اللقاء، مؤكدًا أن أصعب فترة كانت بالنسبة له خلال ضربات الترجيح، متمنيًا التوفيق للمنتخب فيما هو قادم.

ونصح محمد السولية، لاعبي منتخب مصر، بأن كل لاعب تأتيه فرصة احتراف يتقدم لها دون تردد، مؤكدًا أن فائدة الاحتراف تعود بالنفع على لاعبي المنتخب نظرًا للخبرات التي يكتسبونها خلال لعبهم بالخارج، متمنيًا أن تساعد الدولة اللاعبين على الاحتراف.

باسل السيسي: رحلات العمرة تبدأ من40 إلى 70 ألف جنيه لهذه الأسباب

كشف باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة، عن أسباب ارتفاع سعر العمرة في شهر رجب، مؤكدا أنها وصلت لـ 75 ألف جنيه.



وأضاف باسل السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن شروط جديدة وتعجيزية وضعت في عمل العمرة من قبل المملكة العربية السعودية.



وتابع باسل السيسى عضو غرفة الشركات السياحية، أن أسعار رحلات العمرة تبدأ من 40 ألف جنية وتصل لـ 70 ألفا في فنادق الخمس نجوم، لافتا إلى أن اشتراطات العمرة الجديدة تكلف شركات السياحة أعباء مالية كبيرة.



وأكمل باسل السيسى عضو غرفة الشركات السياحية، أن تكلفة الـ “بي سي أر” حتى الأن لم تعلن بعد، وشركات الطيران لم تعلن عن خطة العمرة هذا العام حتى الآن، متابعا: مازالت هناك بعض الإجراءات والرسوم لم يتم الإعلان عنها من وزارة السياحة والأسعار الحالية تقريبية.

عماد متعب: لا نية لتأجيل مباريات الدوري.. وننتظر الاجتماع مع كيروش.. فيديو

أكد عماد متعب ، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، أن مباريات الدوري ستعود في موعدها بعد نهاية مشوار مصر في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف عماد متعب ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن الجدول المنصوص عليه قبل بداية البطولة سيتم لعب المباريات على أساسه ولا نية لتأجيل المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأوضح عماد متعب ، أن هناك عدد من المباريات سوف يتم لعبها قبل مباراة السنغال في كأس العالم من أجل التأهل، وسيكون هناك إجتماع مع المدرب لترتيب الأيام القادمة والمعسكرات المطلوبة".

وتابع متعب: " ندعم منتخب مصر من أجل حلم التأهل لمونديال قطر 2022 وجميع الطلبات أوامر للفترة المقبلة".

واختتم: "لا يمكن للرابطة تأجيل مباريات الدوري المصري والقرار سيكون لكارلوس كيروش لأنه صاحب القرار النهائي في هذا الأمر".

الأولوية لـ المنتخب.. وزير الرياضة: محمد صلاح قالي مش هنسيب حقنا.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه طلب من محمد صلاح في غرفة الملابس بعد خسارة نهائي إفريقيا أن يوجه كلمة للاعبي منتخب مصر .



وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة "المذاع على قناة " المحور "، :" محمد صلاح قال لي مش هنسيب حقنا".

وأكمل أشرف صبحي :" أمامنا فترة صغيرة أقل من شهر ونصف للاستعداد لـ مبارتي التأهل لكأس العالم والأولوية تكون لـ منتخب مصر في هذا الفترة وعلينا تقديم الدعم الكامل لـ منتخب مصر من أجل تحقيق الهدف ".



ولفت اشرف صبحي إلى أن مباراة منتخب السنغال المقبلة لن تكون سهلة والمباراة الثانية ستكون في السنغال وعلينا أن نستعد بشكل كامل ".

وتابع اشرف صبحي:" على الجميع ان يقدم الدعم لـ منتخب مصر ولن يستفيد أحد من خسارة المنتخب ولا خيار آخر أمامنا إلا دعم المنتخب".

سنتأهل لكأس العالم.. أبو جبل: أنا صعيدي ومش هنسيب حقنا..فيديو

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه من الضروري أن يستمر منتخب مصر في الاعداد الجيد من أجل مباراتي التأهل لكأس العالم .

وأضاف أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ":"أنا راجل صعيدي وعمري ما هسيب حقي".

وتأثر محمد ابو جبل على الهواء :" في المؤتمر الصحفي بعد نهائي إفريقيا أكدت أننا سوف نحتفل في السنغال بالتأهل لكأس العالم ".

وأكمل :" محمد صلاح تحدث مع اللاعبين لدعمهم وتحفيزهم من اجل التجهيز لمباراة السنغال المقبلة ".

وعن حكم مباراة الكاميرون بكاري جاساما، قال أبو جبل :" جاساما مكنش عايز يتكلم مع حد فينا وكان بيكلمنا بأسلوب مش كويس وصلاح انفعل عليه وكان غريبا في قراراته ضد منتخب مصر".



