تمارين فرط الحركة للكبار والأطفال.. وأفضل العلاجات المناسبة

فرط الحركة هو أحد اضطرابات النمو العصبية، يحدث لجميع الأعمار لكنه يصيب عادة الأطفال، ويرجع ذلك لعدة عوامل من أبرزها الوراثة.

ويسمى فرط الحركة، اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وقصور الانتباه وفرط الحركة أيضا وله أعراض وأنواع، يمكن التعرف عليهم خلال التقرير التالي وفقا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث جوجل.

أعراض فرط الحركة

علاج فرط الحركة للكبار

فرط الحركة

أعراض فرط الحركة

فرط الحركة ليس له أعراض واضحة، لكن اتفق العلماء على أن يكون له بعض العلامات التي تشير بوجود مشكلة في الحركة هي كالأتي :

عدم الاستقرار في الحركة.

آلام المفاصل والعضلات خاصة في الليل.

ألم بعد التمرين.

الآلام المزمنة في ربلة الساق والفخذين والركبتين والمرفقين.

عرضة للإجهاد والاضطرابات وإصابات التمرين.

آلام الظهر المستمرة.

الجلد المترهل.

تقلصات في الساقين والفخذين والساقين.

تندب.

اضطرابات الأعصاب.

فرط الحركة عند الأطفال

علاج فرط الحركة للكبار

بعد ملاحظة الأعراض على الشخص، يجب المتابعة مع الأطباء للكشف عن مدى شدة المرض لتحديد العلاج المناسب.

1- ممارسة تمارين التقوية

أولى خطوات علاج فرط الحركة هو تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، لأن دمج روتين تقوية المفاصل في التدريبات الخاصة بك يمكن أن يساعد في استقرار جسمك ومنع الإصابات، ولكن يجب أن تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند ممارسة الرياضة.

2- الحفاظ على صحة المفاصل

يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم لحفاظ على صحة المفاصل، كما الحفاظ على وضعية النوم والمشي لتجنب الإصابة بأي آلام.

3- ممارسة اليوجا

يمكن أن تساعدك تمارين اليوجا في التخفيف من آلام المفاصل.

4- ارتداء الحذاء المناسب

إذا تم تشخيص إصابتك بأقدام مسطحة، يجب البحث عن ارتداء حذاء مناسب تحت إشراف الطبيب.

5- الأدوية الطبية

تناول الدواء عند الضرورة إذا شعرت بألم بعد التمرين، مثل النابروكسين أو الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

القرفصاء لفرط الحركة

تمارين فرط الحركة للكبار

ممارسة التمارين عند الإصابة بفرط الحركة تعمل على تقوية المفاصل وإضفاء المرونة عليها، ويمكنك البدء في دمج تمارين بناء المفاصل البسيطة التالية في تمرينك، ويجب أن تتأكد من الإحماء والتبريد بعد كل جلسة تمرين.

1- القرفصاء

قف مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين، حافظ على ركبتيك مثنيتين قليلاً لتجنب الإفراط في تمديدهما.

القرفصاء لأسفل والحفاظ على الوركين للخلف، تأكد من الحفاظ على حركة بطيئة وثابتة.

استمر في الانحناء حتى تنخفض وركيك عن ركبتيك.

أعد نفسك ببطء عن طريق إبقاء ركبتيك خارجًا وصدرك لأعلى.

قفي للوراء مع ثني ركبتيك قليلاً.

تمارين فرط الحركة للكبار

2- تمرينات رياضية

استلق على الأرض ووجهك على الأرض.

يمكن القيام بذلك عن طريق إبقاء راحتي يديك على الأرض وملامسة كرات قدميك للأرض.

ادفع نفسك بحيث تكون ذراعيك مثنية قليلاً. حافظ على جسمك في خط مستقيم وذراعيك بجوار جانبيك، يجب أن يشير مرفقيك إلى أصابع قدميك.

بمجرد أن تصل إلى أعلى، أنزل نفسك لأسفل.

كرر 10 مرات.

لتعديل هذا التمرين حافظ على ركبتيك على الأرض، سيؤدي ذلك إلى تخفيف بعض الوزن الذي تحتاجه بين ذراعيك.

تمارين التمدد لفرط الحركة

3- تمارين التمدد

قف مع المباعدة بين قدميك بمقدار قدمين إلى ثلاثة أقدام أمام طاولة، ابق ذراعيك على جانبيك.

اثنِ الركبة قليلاً وانقل وزنك إلى كعبك. انحنى للأمام وضع يديك على الطاولة، وحافظ على ذراعيك مستقيمة مع ثني طفيف في المرفقين.

انحنى حتى تصل إلى خط مستقيم من الكتفين إلى معصميك.

ادفع جذعك نحو الأرض لتمتد بعمق، اثنِ ذقنك في رقبتك لتجنب سقوط رأسك على الأرض.

استمر لمدة 30 ثانية.

كرر ثلاث مرات.

4- تمارين تمدد أوتار الركبة

اجلس على كرسي بوضعية جيدة.

مد رجلك اليمنى، اثنِ رجلك اليسرى بحيث تستقر القدم على منتصف فخذك.

مد يدك نحو الكاحل الأيمن.

استمر في التمدد لمدة 30 ثانية.

تبديل الساقين وكرر الإطالة.

كرر هذا التمرين ثلاث مرات لكل ساق.

5- تمارين تموجات أوتار الركبة

الاستلقاء على معدتك.

اجعلي كعبيك أقرب ما يكون إلى عضلات الأرداف قدر الإمكان.

تبديل الساقين.

قم بإجراء ثلاث مجموعات من 15 تكرارًا.

لتعديل هذه الحركة، يمكنك الوقوف والإمساك بظهر الكرسي.

تمارين فرط الحركة للأطفال

تمارين فرط الحركة للأطفال

يجب أن تكون التمارين جزءًا من خطة علاج شاملة لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، والتي قد تشمل أيضًا الأدوية والعلاج.

يوصي خبراء الصحة بأن يحصل الأطفال على 60 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة إلى الشديدة كل يوم، كيف يمارسون هذا التمرين - ركوب الدراجة والسباحة ولعب كرة القدم والرقص.

ولكن هناك أدلة على أن الخروج وقضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يهدئ بعض الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما ساعد المشي لمدة 20 دقيقة فقط في الحديقة الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على التركيز بشكل أفضل.

نود أن ننوه أن جميع العلاجات والتمارين لفرط الحركة المذكورة في التقرير ما هي الا مجموعة دراسات وأبحاث علمية، ويجب المتابعة مع الأطباء أو مدرب رياضي للحماية من أي مخاطر.

مصدر المعلومات

verywellfit