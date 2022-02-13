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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. عادات غذائية خاطئة تسبب الشيخوخة

صدى البلد

 يلعب الطعام دورًا مهمًا في عملية الشيخوخة، و أظهرت الأبحاث التي أجريت خلال السنوات القليلة الماضية أيضًا أن ميكروبيوم أمعائك ضروري لتقوية جهاز المناعة مع تقدمك في العمر ، مما يساعد على منع الأمراض المرتبطة بالعمر.

 

عادات غذائية تسبب الشيخوخة 

 

١. تناول الأطعمة المصنعة
ويعد تناول الكثير من الأطعمة المصنعة أحد أكثر عادات الأكل شيوعًا ، ولكنها ضارة ، والتي ستؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة

ويرجع ذلك إلى أن هذه الأنواع من الأطعمة ، التي عادةً ما تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف والدهون الخطرة ، من المعروف أنها تحتوي على AGE 

٢. دمج السكر مع الدهون

هناك أطعمة  يتم دمج السكر مع الدهون أو البروتين ، ويمكن أن تسرع عملية الشيخوخة بشكل كبير بالإضافة إلى الإضرار بصحة القناة الهضمية.

وبشكل أكثر تحديدًا ، تم العثور على AGEs تؤدي إلى شيخوخة جلدك وكذلك تساهم في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر .

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عدم تناول الالياف

كما أن الألياف عنصر مهم آخر للشيخوخة الصحية هو تضمين ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي اليومي ، والتي يمكن أن تأتي من أطعمة مثل الشوفان والفول والتفاح والكمثرى واللوز والبذور

يعتبر تناولك اليومي من الألياف أمرًا بالغ الأهمية لأنه لا يحافظ فقط على صحة الهضم ، ولكن ثبت أيضًا أنه يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وإدارة الوزن وحتى المساعدة في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية .

 

وبدون ألياف كافية ، سوف يتقدم جسمك في العمر بسرعة أكبر. 

"أظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن اتباع نظام غذائي منخفض الألياف بشكل اعتيادي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ، وكلاهما من الحالات التي تسرع الشيخوخة

 

استهلاك الكثير من السكر


إن استهلاك الكثير من السكر المضاف لا يؤدي فقط إلى تقدمك في العمر عن طريق زيادة خطر الإصابة بأمراض معينة ، ولكنه يرتبط أيضًا بسوء صحة الجلد.

 يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم وتؤدي إلى مقاومة الأنسولين ، والتي تم ربطها بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية" .

 الجلايكيشن يكسر الكولاجين في بشرتك ويجعل بشرتك باهتة كذلك. "
 

الشيخوخة عادات غذائية تسبب الشيخوخة عادات غذائية اتباع نظام غذائي الأطعمة المصنعة

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