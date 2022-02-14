لو متعرفش .. تناول القرفة يحميك من أمراض خطيرة

القرفة من التوابل الغنية بالخصائص الطبية، يتم استخدامها لمكافحة الجذور المسببة للسرطان داخل الجسم، وهي من التوابل التي يمكن أن تمنع الإصابة بسرطان القولون.

كما أن القرفة من التوابل التي يمكن أن تحسن نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم المعروفة باسم HDL ، وتنظم أيضًا مستوى الكوليسترول السيئ، للقرفة خصائص مضادة للتضخم تساعد في منع تكوين البلغم ، وعلاج الزكام بشكل سريع.

وأثبتت بعض الدراسات ان القرفة لديها القدرة على درء الالتهابات الفيروسية، وتعمل بشكل أفضل في السيطرة على أعراض نزلات البرد، كما أنها تمنع تكوين البلغم واحتقان الصدر ، وهو مناسب بشكل مثالي لموسم الشتاء والمناخ البارد.

ومن أكثر الفوائد الصحية التي تم بحثها من كثب للقرفة اليوم هي تأثيرها المضاد لمرض السكري ، وفقًا للعلماء ، يمكن لهذه التوابل أن تخفض مستويات السكر في الدم وكذلك تزيد من حساسية الأنسولين، كلاهما ضروري للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ويجعل القرفة عاملاً مساعدًا كبيرًا لإدارة هذه الحالة الخطيرة.