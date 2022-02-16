انهيار منزلين بحي غرب أسيوط دون خسائر بشرية

انهار منزلان خاليان من السكان بمنطقة الجعفرية بحي غرب أسيوط مساء اليوم، الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية .

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط مساء اليوم الأربعاء إخطارا من رئاسة حي غرب مدينة أسيوط يفيد وقوع حادث انهيار منزليين خاليين من السكان بشارع الصباغ متفرع من شارع المطرانيه بمنطقه الجعفريه بحى غرب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حى غرب و أحمد ثابت نائب رئيس الحى و عبد الرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد حسام القرنشاوى .

وتبين من المعاينة والفحص انهيار عقارين احدهما انهيار كامل مكون من ارضي و أول علوى والأخر انهيار جزئى قائم ارضي وطابقين علويين والعقارين قد سبق وتم صدور قرار إخلاء أدارى وخطر داهم من قبل الحى وتم فصل المرافق عن العقارين وهما خالين من السكان وعدم وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

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