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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزلين بحي غرب أسيوط دون خسائر بشرية

إنهيار منزلين بحي
إنهيار منزلين بحي غرب أسيوط

انهار منزلان خاليان من السكان بمنطقة الجعفرية بحي غرب  أسيوط مساء اليوم، الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية .

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط مساء اليوم الأربعاء إخطارا من رئاسة حي غرب مدينة أسيوط يفيد وقوع حادث انهيار منزليين خاليين من السكان بشارع الصباغ متفرع من شارع المطرانيه بمنطقه الجعفريه بحى غرب.

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حى غرب  و أحمد ثابت نائب رئيس الحى و عبد الرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد حسام القرنشاوى .

وتبين من المعاينة والفحص انهيار عقارين احدهما انهيار كامل مكون من ارضي و أول علوى  والأخر انهيار جزئى قائم ارضي وطابقين علويين والعقارين قد سبق وتم  صدور قرار إخلاء أدارى وخطر داهم  من قبل الحى وتم فصل المرافق عن العقارين  وهما خالين من السكان وعدم وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

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أسيوط أخبار أسيوط إنهيار جزئى انهيار منزل بأسيوط انهيار منزل حي غرب أسيوط غرفة عمليات أسيوط

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