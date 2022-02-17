التعديات على الأراضي الزراعية جريمة تهدد التنمية..ونواب:تصوير جوى لرصدها ومطالب بوجود ردع قانوني جانب الإجراءات التنفيذية

برلماني: تقاعس القائمين على إنفاذ القانون ومنع التعديات على الأراضي سيتم مواجهته بعقوبات رادعة

نائب يطالب بضرورة إطلاق حملات لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتاثيرها على الأمن القومي

برلماني: أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم

قال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة، إنه يتم التنسيق حاليًا مع كافة الجهات المعنية سواء محليات أو زراعة أو تهرب ضريبي أو ري أو بيئة بهدف استرداد جزء كبير من المساحة المعتدى عليها وبالتالى يتم ردع المتعدى على الأراضي الزراعية .

وأضاف "عامر" خلال حوار لـ "صدى البلد" أنه سيتم إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية من قبل المهندس الزراعي إلي القضاء ويضطر للجوء إلي الجهة لتقديم التصالح ، ولن يتم التصالح إلا عند إعادة المتصالح الأرض لحالتها الزراعية .

بداية ، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من القوانين المنظمة والرادعة للتعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء الذي أصدره مجلس النواب قطع الطريق على أية تصالحات جديدة بعد نهاية عام 2017م، من خلال التصوير الجوي للتعديات التي حددها القانون فى نطاق التصالح على مستوى الجمهورية.

وأضاف “ملك”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه لا توجد قوانين أخرى تسمح بالتصالح للمتعدين على الرقعة الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، مشددا على أن وجود أي تقاعس من قبل القائمين على إنفاذ القانون ومنع التعديات على الأراضي، ستتم مواجهته بعقوبات رادعة من قبل الدولة، وهذا الدور منوط به كل من أقسام حماية الأراضي بمديريات الزراعة، والإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية.

من جانبه ، قال النائب، عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لملف التعديات على الأراضي الزراعية ، إقرارا منها بأن الاقتصاد الزراعي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الكلى للدولة المصرية ، وهذا بدوره يؤثر على التنمية الزراعية .

و أوضح “ شعلان ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ”أن التعدي على الأراضي الزراعية، جريمة أمام تحقيق عمليات التنمية المستدامة،مشددا على ضرورة تفعيل القانون ومعاقبة المخالفين.

وطالب عضو زراعة البرلمان بضرورة تفعيل دور الإعلام المصري، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين بشأن هذه المشكلة لإبراز مدى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية وتاثيرها على الأمن القومي المصري .

فى سياق متصل، قال النائب، عامر الشوربجي ، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إن التعدي على الأراضي الزراعية بمثابة جريمة تهدد الأمن القومي، ولا تقل خطورته الإرهاب ، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في التعدي على الأراضي الزراعية، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الدولة تبذل للتصدي لها ، لاسيما في ظل وجود أزمة عالمية في تآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية .

و أكد “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية، سيتم التعامل معه بكل حسم، إلى جانب قيام الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها.

و أوضح عضو زراعة النواب أن هناك ثغرات بـقانون التصالح الذي صدر عام 2018 ، والذي احتوى على بعض الاجزاء الغير واضحة، حيث أن الهدف الأساسي من القانون تمثل فى تقنين جميع الأراضي التى تم التعدي عليها، مع وضع حد لهذا العبث فى الأراضي الزراعية، فى حين أن القانون اليوم أعطى الحق للمحافظات بتقنين الأراضي المرافقة للحيز الزراعي فقط.

وعن التصدي لهذه الظاهرة، أفاد “ الشوربجي ” بأن أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي.