الأرصاد: أمطار على القاهرة والدلتا خلال ساعات وعاصفة ترابية تضرب الصعيد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية ومحطات الرصد، تشير إلى وجود رياح شمالية نشطة ورطبة علي كافة أنحاء البلاد، من شأنها أن تدعم تكاثر السحب وتزيد من فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس

وبحسب صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس، فإنه من المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة ليلا وسقوط للأمطار على مصر الوسطي تمتد إلى القاهرة والدلتا تكون متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي شمال وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات الحالية تشهد استمرار تدفق السحب الرعدية على الصحراء الغربية للبلاد أيضا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

ومن المتوقع أن تتقدم لداخل لتؤثر على شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، في مصر سوف يشهد سقوط أمطار على مناطق متفرفة بالبلاد، تكون كالتالي:

– القاهرة الكبرى والوجه البحري، يشهدان فرص للأمطار الخفيفة مساء اليوم، ويكون الطقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار والأجواء معتدلة.

– السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وأيضا وسط سيناء، تكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا يصاحبها طقس غائم، مع فرص لوجود الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يصاحبها نشاط للرياح.

– أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والأجواء غائمة أيضا، فيما تنعدم فرص الأمطار هناك خلال ساعات اليوم.

– أما عن مناطق شمال الصعيد، تكون الاجواء معتدلة يصاحبها اجواء غائمة وأمطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على بعض المناطق يصاحبها نشاط للرياح.

– أما جنوب الصعيد، تكون الأجواء دافئة نهارا وسط غيوم جزئي على معظم المناطق، فيما تنعدم فرص الأمطار أيضا هناك خلال ساعات اليوم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، فإن الأجواء تظل شديدة البرودة خلال ساعات الليل على كافة مناطق البلاد.

حالة الطقس

درجات الحرارة

وعن حالة البحرين الأحمر والأبيض، يظل الموج فيهما خفيف إلى معتدل، حيث يصل ارتفاعه إلى متر ونصف واتجاه الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم:

القاهرة 19/11

الاسكندرية 18/10

مطروح 18/11

بورسعيد 19/12

الاسماعيلية 20/9

العريش 18/11

رفح 18/10

نخل 17/8

كاترين 16/3

شرم الشيخ 25/16

بني سويف 19/8

قنا 22/9

أسوان 25/11

سوهاج 21/8

الوادي الجديد 22/7

حلايب 22/12

