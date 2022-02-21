"القومي للمرأة" بأسوان ينظم 9 دورات في ريادة الأعمال لتدريب 225 سيدة

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات التوعوية والتدريبية من أجل التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسر الأولى بالرعاية وذلك ضمن تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأسوان بأنه تم تنظيم 9 دورات تدريبية استهدفت تدريب 225 فتاة وسيدة داخل 9 قرى بمركز نصر النوبة وهى قرى عنيبة ودابود وأدندان وكلابشة وقرشة والجنينة والشباك وأبوهور وإبريم ، بالإضافة إلى قرية توشكى شرق.

وقد أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن الدورات التدريبية شملت رفع الوعى والتركيز على عدد من الموضوعات الخاصة بمجال ريادة الأعمال وغيرها من مجالات التوعية والتثقيف المالى والإقتصادى .

هذا ووسط حضور جماهيرى بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان يواصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة تقديم عروضه الفنية المتنوعة على مسارح وبيوت الثقافة ضمن الفعاليات العديدة لإحتفالات تعامد الشمس.

وتقام الفعاليات برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وكان قد شهد مسرح فوزى فوزى عروض فرقتى بورسعيد وبولندا، حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضا تضمن عدة تابلوهات إستعراضية مستوحاة من البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصياد ورقصة أم الخلول، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام"، إلي جانب عرض فنى لفرقة بولندا تضمن رقصة مازوركا وهى أسلوب موسيقي بولندي مبنية على الرقصات التراثية والإيقاع الثلاثي، وتعتبر إلى جانب رقصة البولكا أكثر رقصات بولروم شعبية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.



وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، قدمت فرقة الفلوجة الفلسطينية عروض "أنا دمى فلسطينى، فلسطين انتى الروح،جينالك يا فلسطين"، فرقة "الفالوجا "الفلسطينية تعرض التراث الفلسطيني، فيما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية رقصة الهوسيب.

فيما إستقبل قصر ثقافة كوم أمبو فرقة المنيا للفنون الشعبية التى قدمت إستعراضات "التحطيب، البنت المنياوية، السحجة، التنورة" بقيادة المدرب سيد تونى، تلاها عرض فنى لفرقة اليونان تضمن رقصات "سيرتاكي، تساميكو ".