عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"القومي للمرأة" بأسوان ينظم 9 دورات في ريادة الأعمال لتدريب 225 سيدة

فرع المجلس القومى
فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات التوعوية والتدريبية من أجل التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسر الأولى بالرعاية وذلك ضمن تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأسوان بأنه تم تنظيم 9 دورات تدريبية استهدفت تدريب 225 فتاة وسيدة داخل 9 قرى بمركز نصر النوبة وهى قرى عنيبة ودابود وأدندان وكلابشة وقرشة والجنينة والشباك وأبوهور وإبريم ، بالإضافة إلى قرية توشكى شرق.

احتفالا بتعامد الشمس|ختام مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

حديقة النباتات بأسوان «بانوراما جمالية» على صفحة النهر الخالد تستقبل 35 ألف زائر بإجازة نصف العام

رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل يتزين لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

أسوان جاهزة لاستضافة ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

رفع 740 حالة إشغال طريق في أسوان

حملة مكبرة لإزالة 18 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بأسوان

وقد أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن الدورات التدريبية شملت رفع الوعى والتركيز على عدد من الموضوعات الخاصة بمجال ريادة الأعمال وغيرها من مجالات التوعية والتثقيف المالى والإقتصادى .

هذا ووسط حضور جماهيرى بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان يواصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة تقديم عروضه الفنية المتنوعة على مسارح وبيوت الثقافة ضمن الفعاليات العديدة لإحتفالات تعامد الشمس. 

وتقام الفعاليات برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وكان قد شهد مسرح فوزى فوزى عروض فرقتى بورسعيد وبولندا، حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضا تضمن عدة تابلوهات إستعراضية مستوحاة من البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصياد ورقصة أم الخلول، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام"، إلي جانب عرض فنى لفرقة بولندا تضمن رقصة مازوركا وهى أسلوب موسيقي بولندي مبنية على الرقصات التراثية والإيقاع الثلاثي، وتعتبر إلى جانب رقصة البولكا أكثر رقصات بولروم شعبية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.
 

وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، قدمت فرقة الفلوجة الفلسطينية عروض "أنا دمى فلسطينى، فلسطين انتى الروح،جينالك يا فلسطين"، فرقة "الفالوجا  "الفلسطينية تعرض التراث الفلسطيني، فيما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية رقصة الهوسيب.

فيما إستقبل قصر ثقافة كوم أمبو فرقة المنيا للفنون الشعبية التى قدمت إستعراضات "التحطيب، البنت المنياوية، السحجة، التنورة" بقيادة المدرب سيد تونى، تلاها عرض فنى لفرقة اليونان تضمن رقصات "سيرتاكي، تساميكو ". 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

مشروع قانون ..الحبس والغرامة للمأذون حال عقد الزواج بدون شهادة صحية وتأهيل نفسي

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

رئيس حماية الأراضي: قرارات مجلس الوزراء تنهي جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.. و9 محافظات بلا تعديات| فيديو وصور

موضوعات متعلقة

شاهد.. إصابة 13 في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

محافظ أسوان: إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وزيرا السياحة والثقافة ومحافظ أسوان يستقبلون ضيوف تعامد الشمس بالهدايا الفرعونية

وزارة السياحة والآثار: تشغيل البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبوسمبل

احتفالا بتعامد الشمس|ختام مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون

حديقة النباتات بأسوان «بانوراما جمالية» على صفحة النهر الخالد تستقبل 35 ألف زائر بإجازة نصف العام

رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل يتزين لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

أسوان جاهزة لاستضافة ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية

ترشيحاتنا

أوكرانيا تطالب مجلس الأمن الدولي التدخل لوقف التصعيد ضدها

سلامة الغذاء تحذر من تناول بعض ألبان الأطفال المستوردة بسبب السالمونيلا

الهلال يهزم النصر 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين.. فيديو

يدعو للأسف.. أمريكا ترد على اعتزام روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

روسيا:مخابرات الغرب تجند مسلحين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنقلهم إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

علاج البواسير الخارجية بالزيوت في المنزل

ترتيب الدوري الإنجليزي.. هل يغتال صلاح أحلام جوارديولا والمان سيتي مجددًا؟

فيديو

والدها في المحكمة ..مش بنتي؟.. الحكم في قضية حنين حسام فتاة تيك توك

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ