عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات إيطالية.. طريقة عمل بريوش بالجبن

طريقة عمل بريوش بالجبن
طريقة عمل بريوش بالجبن

تعتبر طريقة عمل بريوش بالجبنة من المعجنات الجديدة المقتبسة من وصفات المطبخ الإيطالي، وهي من المعجنات السهلة التي يتم تحضيرها من المطبخ العالمي، وهي وصفة شهية ومميزة للغاية.

 

أكلات سعودية.. طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق

أكلات عراقية.. طريقة عمل الدجاج بصلصة الزعفران


وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بريوش بالجبنة، وهي احد اهم الاكلات الإيطالية، ويتم تحضيرها  في اقل وقت لا تستغرق سوى 30 دقيقة، وتكفي هذه الوجبة لأكثر من 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

طريقة عمل بريوش بالجبن

 

طريقة عمل بريوش بالجبن



مقادير طريقة عمل بريوش بالجبن :
375 غ طحين
ملعقة صغيرة ملح
50 غ سكر
ظرف خميرة جافة
75 مل حليب
2 بيضة
185 غ زبدة طرية
بيضة مخفوقة للتزيين
250 غ جبن بري (أو نوع الجبن الأبيض المفضل)
8 قطع بيف بيكون أو بسطرمة


طريقة عمل بريوش بالجبن:
- نقوم بمزج الطحين مع السكر و الملح و الخميرة و الحليب و البيض معا في وعاء، ونعجن حتى تصبح عجينة ناعمة.
- يضاف الزبدة و ونعجن لمدة 4 دقائق، ونغطي العجينة و نضعها في المبرد لمدة 6 ساعات على الأقل.
- نمزج الجبن مع البيف بيكون، ونتركها جانبا.
- نخرج العجين و نفردها على هيئة مستديرة مقاس 25 سم.
- نضع مزيج الجبن في منتصف العجينة، ونغلقها الجوانب عليها بالتساوي.
- نضع في صينية مفروشة بورق الخبز، وندهن وجهها بالبيضة المخفوقة، وندعها في المبرد لمدة 30 دقيقة.
- ثم نخرجها لتهدأ لمدة ساعة، ونقوم بتحميه الفرن على 200 درج مئوية، وندخل بريوش بالجبن الفرن لمدة 22 دقيقة، ثم نقدمها.

بريوش بريوش بالجبن طريقة عمل بريوش بالجبن الأكلات الإيطالية المطبخ الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

موضوعات متعلقة

أكلات الخليج .. طريقة عمل مدفونة اللحمة

أكلات إيطالية.. طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم

أكلات سعودية.. طريقة عمل المنتو الكذاب بالرقاق

أكلات عراقية.. طريقة عمل الدجاج بصلصة الزعفران

أكلات سعودية.. طريقة عمل المنتو الكذاب

أكلات شهيرة.. طريقة عمل المطبق الخليجي

ترشيحاتنا

بعد تصعيد روسيا .. إسبانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

أذكار المساء.. 10 أدعية تحفظك من كل شر وسوء

شكري: تهيئة المناخ لإحياء مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب فرصة

الولايات المتحدة: غزو روسي شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة.. تفاصيل

الحكومة: إذا حدث زيادة جديدة في البنزين سيكون بسبب ارتفاع الوقود عالميًا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ