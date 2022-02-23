أكلات إيطالية.. طريقة عمل بريوش بالجبن

تعتبر طريقة عمل بريوش بالجبنة من المعجنات الجديدة المقتبسة من وصفات المطبخ الإيطالي، وهي من المعجنات السهلة التي يتم تحضيرها من المطبخ العالمي، وهي وصفة شهية ومميزة للغاية.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بريوش بالجبنة، وهي احد اهم الاكلات الإيطالية، ويتم تحضيرها في اقل وقت لا تستغرق سوى 30 دقيقة، وتكفي هذه الوجبة لأكثر من 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل بريوش بالجبن

طريقة عمل بريوش بالجبن





مقادير طريقة عمل بريوش بالجبن :

375 غ طحين

ملعقة صغيرة ملح

50 غ سكر

ظرف خميرة جافة

75 مل حليب

2 بيضة

185 غ زبدة طرية

بيضة مخفوقة للتزيين

250 غ جبن بري (أو نوع الجبن الأبيض المفضل)

8 قطع بيف بيكون أو بسطرمة



طريقة عمل بريوش بالجبن:

- نقوم بمزج الطحين مع السكر و الملح و الخميرة و الحليب و البيض معا في وعاء، ونعجن حتى تصبح عجينة ناعمة.

- يضاف الزبدة و ونعجن لمدة 4 دقائق، ونغطي العجينة و نضعها في المبرد لمدة 6 ساعات على الأقل.

- نمزج الجبن مع البيف بيكون، ونتركها جانبا.

- نخرج العجين و نفردها على هيئة مستديرة مقاس 25 سم.

- نضع مزيج الجبن في منتصف العجينة، ونغلقها الجوانب عليها بالتساوي.

- نضع في صينية مفروشة بورق الخبز، وندهن وجهها بالبيضة المخفوقة، وندعها في المبرد لمدة 30 دقيقة.

- ثم نخرجها لتهدأ لمدة ساعة، ونقوم بتحميه الفرن على 200 درج مئوية، وندخل بريوش بالجبن الفرن لمدة 22 دقيقة، ثم نقدمها.