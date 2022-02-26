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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| مجلس الأمن يفشل في إدانة غزو أوكرانيا.. وكييف تقترب من السقوط

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الاصعدة وتصدر ذلك:

الرئيس الأوكراني: روسيا ستحتل كييف بعد ساعات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية ستهاجم الأراضي الأوكرانية بكل قوتها، مضيفًا أن "العدو يعمل بكل قوته لكسرنا ومصير أوكرانيا سيتحدد هذه الليلة".

روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا.. وأمريكا تندد
استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي حول أوكرانيا، ليسقط المشروع الذي كان يتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي.

مجلس الأمن.. الصين والهند تمتنعان عن التصويت على مشروع القرار بشأن أوكرانيا
امتنعت الصين والهند عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين العمليات العسكرية الروسية أوكرانيا، فيما استخدمت روسيا حق الفيتو، وهو ما يفشل المجلس في التصويت على مشروع القرار.

رئيس أوكرانيا يلغي متابعة جميع زعماء العالم من حسابه على تويتر
أفادت تقارير محلية في أوكرانيا، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألغى متابعة حسابات كل رؤساء وقادة العالم عبر تويتر؛ في إشارة لمواجهته غزو روسيا بشكل وحيد.

رئيس وزراء كندا يعلن فرض عقوبات على بوتين ووزير خارجيته
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم السبت، عن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

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رئيس أوكرانيا يوافق على اقتراح بوتين للمفاوضات
وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام.

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: روسيا اختارت الحرب
قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، اليوم السبت، إن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، مشيرةً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو انتهاك لمبادئ الغرب ويجب عدم السكوت عنه.

قرب كييف.. الجيش الأوكراني يسقط طائرة روسية من طراز إليوشن IL-76
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الجيش أسقط طائرة روسية من طراز  إليوشن IL-76 على متنها جنود كان من المقرر إنزالهم جنوب العاصمة كييف.

أمريكا تعلن فرض عقوبات على بوتين ولافروف وشويجو
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، وذلك في خطوة جديدة من الولايات المتحدة للضغط على روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

أوكرانيا لمجلس الأمن: مندوب روسيا حجز مقعده في جهنم
قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن سيرجي كيسليتسيا، اليوم السبت، إن المندوب الروسي لدى المجلس فاسيلي نيبينزيا قد "حجز مقعده في جهنم" متهمًا إياه بالكذب والتضليل في البيان الذي ألقاه، والذي قال فيه إن حكومة كييف تقمع الموطنين في الشرق.

أوكرانيا.. قصف روسي عنيف لكييف وأنباء عن محاولة اختراق الجهة الغربية.. فيديو
أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا بأن القوات الروسية تواصل تكثيف قصف المدفعية على العاصمة كييف، فيما أشارت أنباء إلى أن الجيش الروسي اخترق بالفعل العاصمة من الجهة الغربية.

أمريكا تعرض على رئيس أوكرانيا مساعدته في الهروب.. والأخير يرفض
قالت صحيفة "واشطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية عرضت على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخروج من بلاده ومغادرة كييف، إلا أن الأخير رفض ذلك.

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