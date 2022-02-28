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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. سبب طلاق مفيدة شيحة ومن هو طليقها؟

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

يُعرف عن الإعلامية مفيدة شيحة، مواقفها الحادة ضد الرجال، فهي لا تتهاون معهم ومع أخطائهم في حق النساء، ودائمًا ما تكون مناصرة لقضايا المرأة، وهي من أنجح الإعلاميات في برامج المنوعات ولها مسيرة إعلامية طويلة ومشرفه.

يثير موقف الإعلامية مفيدة شيحة المناصر للمرأة بشدة، دون تهاون الجدل والتساؤل حول معرفة المعلومات عنها، وكيف هي حياتها الشخصية، ومن هو زوجها السابق، ولماذا تم الطلاق بينهما؟!، فمن بينهما على حق في العلاقة السابقة بينهم؟

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من هو طليق مفيدة شيحة والسبب وراء طلاقها؟

بينما كانت الإعلامية مفيدة شيحة تقدم برنامجها «الستات ميعرفوش يكدبوا»، كشفت عن سبب طلاقها من زوجها السابق ووالد أبنتها الوحيدة «منة»، لكنها لم تكشف عن اسمه، موضحه أنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها.

تفاصيل خيانة زوجها لها

بعد أن أنجبت الإعلامية مفيدة شيحة أبنتها الوحيدة «منه»، وكانت الصغيرة تبلغ من العمر شهر واحد فقط، صممت مفيدة على الطلاق من زوجها بعد أن علمت بخيانته لها، وتركت المنزل وذهبت إلى بيت والدتها، وكانت في تلك الفترة لا تملك أي شئ.

صممت مفيدة شيحة على الطلاق، وندمت كثيرًا على زواجها، بعد أن صممت عليه، رغم نصيحة اهلها لها بعدم الزواج المبكر، وكانوا رافضين لزواجها في سن صغير، لتقرر بعد الزواج إثبات ذاتها، والنجاح في حياتها، دون أن يكون لطليقها أي دور.

مفيدة شيحة

ابنة الإعلامية مفيدة شيحة

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة في وقت سابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة لها مع أبنتها الوحيدة منة، بينما كانت تحتفل بخطوبتها على عبد الرحمن هشام، الذي يمتلك شركة من شركات التسويق، ضمن اجواء عائلية في حضور عدد قليل من العائلتين والأقارب والأصدقاء.

علقت الإعلامية مفيدة شيحة على الصورة التي نشرتها لها وأبنتها سويًا من حفل خطوبتها، قائلة: « أنا أم العروسة»، لينال المنشور إعجاب وتهنئة الكثيرون.

تتميز علاقة الإعلامية مفيدة شيحة وأبنتها منة، بعلاقة صداقة قوية جدًا متناغمة، لا تقتصر فقط على كونها أمومة، وهو ما يظهر بوضوح في الصور التي يقوموا بنشرها سويًا.

مفيدة شيحة وابنتها منة

رأي مفيدة في الخيانة الزوجية

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة في برنامجها «الستات»، فقرة مخصصة تحت عنوان «الطلاق من غير سبب.. وهم أم حقيقة»، حيث قالت خلال الفقرة: « هناك الرجالة بيبقوا عايشين مع زوجاتهم في بيت واحد، وهما في اللالاند، ومش مهتمين اصلاً  بزوجته وأسرته، ولا في دماغه حاجة.. في رجالة بتاخد القرار من جواهم وبيشتغلوا عليه ولا يفكرون في أي شيء، وفجأة تلاقي الراجل طلق أو بقى موجود في البيت ومش مهتم بأحواله».

أضافت مفيدة شيحة: «المرأة المصرية تعاني الظلم من الرجل، وإحنا اتظلمنا تير وستات كتير اتظلمت وأمهات أكثر، فلهم حقوق حقيقية، وخاصة أن المرأة تتفرغ للأعمال المنزلية وتربية الأولاد والرجل يتفرغ للعمل، أعطونا جزء من الحرية والحقوق.. المرأة جزء كبير من المجتمع، وصالحها مهم جدًا في المجتمع المصري.».

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