تصلب الشرايين والسكري.. 3 أسباب غير متوقعة لبرودة القدمين.. تعرف عليهم

تعد الإصابة بالقدم الباردة أمرًا شائعًا وفي معظم الحالات لا داعي للقلق، غالبًا ما يكون سبب برودة القدمين هو الطقس البارد ، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من برودة مزمنة في القدم ، فقد تكون من أعراض مشكلة صحية.

إليك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب برودة القدمين وتستحق الفحص.

تصلب الشرايين

تصلب الشرايين هو حالة تسبب ترسبات دهنية في الشرايين وتمنع تدفق الدم الكافي إلى قدميك ، مما يتسبب في ضعف الدورة الدموية، عندما لا يتدفق ما يكفي من الدم الدافئ إلى قدميك ، فقد يتسبب ذلك في برودة القدمين.

الشرايين الموجودة في قدمك هي الأصغر مما يعني أنه من المرجح أن تتأثر أولاً، عندما يتم انسداد هذه الشرايين ، يمكن أن تعاني من برودة القدمين وأحيانًا مؤلمة.

اعتلال الأعصاب السكري

في حين داء السكري في حد ذاته قد لا يسبب برودة القدمين ، فبعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 يعانون من تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي في أقدامهم.

مرض رينود

مرض رينود هو حالة نادرة تؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعرت بالبرد أو التوتر.

المصدر insider