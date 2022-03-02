عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصلب الشرايين والسكري.. 3 أسباب غير متوقعة لبرودة القدمين.. تعرف عليهم

برودة القدمين
برودة القدمين

تعد الإصابة بالقدم الباردة أمرًا شائعًا وفي معظم الحالات لا داعي للقلق، غالبًا ما يكون سبب برودة القدمين هو الطقس البارد ، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من برودة مزمنة في القدم ، فقد تكون من أعراض مشكلة صحية. 

 

txt

بمكونات من مطبخك .. وصفات لتقشير القدمين في المنزل

txt

تبييض القدمين الداكنة.. 4 وصفات سحرية من مطبخك

 

إليك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب برودة القدمين وتستحق الفحص.  

تصلب الشرايين 

تصلب الشرايين هو حالة تسبب ترسبات دهنية في الشرايين وتمنع تدفق الدم الكافي إلى قدميك ، مما يتسبب في ضعف الدورة الدموية، عندما لا يتدفق ما يكفي من الدم الدافئ إلى قدميك ، فقد يتسبب ذلك في برودة القدمين.

الشرايين الموجودة في قدمك هي الأصغر مما يعني أنه من المرجح أن تتأثر أولاً، عندما يتم انسداد هذه الشرايين ، يمكن أن تعاني من برودة القدمين وأحيانًا مؤلمة.

اعتلال الأعصاب السكري

في حين داء السكري في حد ذاته قد لا يسبب برودة القدمين ، فبعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 يعانون من تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي في أقدامهم. 

مرض رينود

مرض رينود هو حالة نادرة تؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعرت بالبرد أو التوتر.

 

المصدر insider

برودة القدمين اسباب برودة القدمين تصلب الشرايين اعتلال الأعصاب السكري مرض رينود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

الإسكان: وضع اشتراطات تخطيطية لخفض معدل البناء بالقاهرة بنسبة 50%

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية تعلن رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ.. يبدأ الجمعة

بيلاروسيا أمام الأمم المتحدة: أوكرانيا لم تنفذ أحكام اتفاقية مينسك.. فيديو

ننشر تفاصيل بروتوكول إنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة بالمنيا

الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان لعام 1443 هـ -2022 م

مقارنة بين خسائر الجيش الأوكراني ونظيره الروسي بسبب الغزو

زيارة زاخرة.. رئيس البرلمان العربي يصل المغرب على رأس وفد رفيع المستوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديو

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

دعا لها بالتوفيق.. سبب انفصال منة عرفة وزوجها للمرة الثانية|فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ