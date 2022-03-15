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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة معرض "أهلا رمضان" بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
 

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جاء ذلك بحضور (محمد حمدي دسوقي ، وحمادة زهير ، وأحمد حسين جودة) أعضاء مجلس النواب ، ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، وعاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط ، وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأيمن محروس رئيس حي شرق ، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.
وتفقد المحافظ والوفد المرافق له أقسام المعرض للاطمئنان على نسبة التخفيضات وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
واستمع المحافظ لبعض المشاركين في المعرض مقدماً لهم الشكر والتقدير لمشاركتهم الايجابية في محاربة جشع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة المستغلين للأحداث العالمية الجارية التي تتابعها أجهزة الدولة المصرية وتطوراتها على مختلف الأصعدة مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامناً مع قرب شهر رمضان المعظم.
وأشاد المحافظ بتنفيذ معارض أهلاً رمضان بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منوهاً عن افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" تصل إلى 16 معرض بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

وأشار محمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط إلى أن المعرض يشارك فيه 12 شركة عارضه ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان

ونوه ثابت إلى أن التخفيضات تصل إلى 30٪ عن أسعار الأسواق في ظل الارتفاع الذي شهدته الأسواق الفترة الأخيرة بالإضافة إلى قيام الشركات العارضه بالبيع للجمهور قطاعي وعدم البيع بالجملة لمنع استغلال المنتجات وإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الاسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وذلك لمواجهة جشع التجار معلناً عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة ،(2135858 / 088) و ( 2135603 / 088)  على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك ( 19588 ) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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