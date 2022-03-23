طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة أبرزها بالسي فود

تريد الكثير من النساء معرفة طريقة عمل خضار سوتيه لأنه من أكثر الأكلات الصحية التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وإنقاص الوزن بسرعة وإمداد الجسم بكافة العناصر الغذائية المهمة دون زيادة السعرات الحرارية.

يبحث عدد كبير من النساء عن طريقة عمل خضار سوتيه بمذاق شهي ومميز حتى يتمكن من تناوله طوال فترة الريجيم وعدم الشعور بالملل منه، حيث يعد الخضار بدون دهون من أشهر الوصفات الصحية التى ينصح بها الأطباء دائما؛ لذا يرغب عدد كبير من النساء فى تعلم طريقة عمل خضار سوتيه بشكل احترافي.

ومن أبرز الأشياء التى تدفع النساء لتعلم طريقة عمل خضار سوتيه أن خطوات تحضيره سهلة جدا وقليلة لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وتكلفتها في متناول يد الجميع، كما أنها من الأكلات المهمة لمن يعانون من انخفاض الضغط والاجهاد الحراري خلال فصل الصيف وهما من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير بين النساء وتنتج عن نقص الاملاح المعدنية والفيتامينات فى الجسم بسبب كثرة التعرق.

ويمكن أن يحتوى الخضار السوتيه على بعض البروتين بإضافة القليل من قطع الدجاج أو اللحم الخالى من الدهون، كما يمكن إضافة بعض قطع البطاطس أو البطاطا في طريقة عمل السوتيه وهذا لا يتعارض مع فكرة الريجيم فمن الضرورى حصول الجسم على قدر من النشويات يوميا لكي يحصل على الطاقة اللازمة لممارسة أنشطة الحياة المختلفة ومن أفضل أنواع النشويات التى يمكن استخدامها لهذا الغرض هي الخضروات النشوية مثل البطاطس لأنها تحتوي على نسبة ألياف.

نقدم لكم طريقة عمل خضار سوتيه بوصفات متنوعة لمجموعة من أشهر خبراء الطهي فى مصر.

طريقة عمل خضار سوتيه

نقدم لكم طريقة عمل خضار سوتيه بمذاق احترافي مثل الانواع الموجودة فى المحلات من خلال وصفة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير خضار سوتيه

كوسة

جزر

بروكلى زهر

زبدة

ملح

ماء مغلى

زعتر فريش

ثوم مفروم

طريقة عمل خضار سوتيه:

* اغسلي الخضار جيدا ثم قطعيه اجزاء كبيرةثم ضعي الجزر فى حلة بها ماء مغلى على النار وأضيفي رشة ملح ثم ارفعيه ثم ضعي في نفس الحلة الكوسة و البروكلى بعد أن تخرجي الجزر تماما.

اخرجي جميع انواع الخضار بعد سلقها ثم ضعيها لمدة 3 دقائق فى حمام ماء مثلج لكي يصبح لون الخضار مشرقا .

*ضعي القليل من الزبدة في طاسة على نار متوسطة ثم شوحي الخضار فيها مع ثوم مفروم و زعتر فريش ثم ضعيه في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة_عمل_خضار_سوتيه

طريقة عمل صينية خضار

تعد صينية خضار سوتيه من الأكلات المفضلة لعدد كبير من النساء اللاتى يتبعن نظام غذائي لإنقاص الوزن أو يفضلن الأكل الصحى ، لذا نقدم لكم طريقة عمل صينية الخضار بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية خضار بالفرن

صدور دجاج فيليه مشوية

فلفل الوان

بصل

بروكلي

جزر

باذنجان

ربع كوب زيت زيتون

روزماري

ملح

فلفل أسود

زعتر

ملعقة صغيرة بودرة بصل

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بابريكا



طريقة عمل صينية خضار بالفرن:

* جهزي بولة الخضار السوتيه بخلط القليل من زيت الزيتون مع الثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا ثم أضيفي الزعتر والروزماري وملح وفلفل أسود وقلبها جيدا .

* أحضري صينية الفرن وضعي فيها الفلفل الالوان والبصل والبروكلي والجزر والباذنجان وصدور الدجاج الفيليه المشوية ثم وزعي التتبيلة على الخضار جيدا على وادخليه في الفرن الساخن على 190 درجة حتى اكتمال النضج .

خضار سوتيه بالفرن

طريقة عمل خضار سوتيه بالسي فود

يعد خضار سوتيه بالسي فود من أفضل الأكلات الصحية التى تساعد على تحسين صحة الجسم العامة وتقوية المناعة وفى نفس الوقت تحارب الكوليسترول وتساعد على إنقاص الوزن بسرعة دون الشعور بالضعف أو الهزل أو قلة التركيز.

نقدم لكم طريقة عمل خضار سوتيه بالسي فود بخطوات الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة على قناة سي بي سي سفرة

مقاديرخضار سوتيه

سمك فيليه

جمبري كبير

كاليماري

ثوم

بروكلي

بصل اخضر

كايبر

عصير ليمون

طماطم شيري

زيت زيتون

زعتر

اسبارجوس

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير خضار سوتيه بالسي فود

* ضعي السي فود في بولة وضعي عليه عصير الليمون والملح والفلفل ثم أضيفي زيت الزيتون واتركيهم في التتبيلة 15 دقيقة تقريبا.

* شوحي الثوم في طاسة ثم أضيفي البصل الاخضر ثم أضيفي رشة ملح ثم أضيفي البروكلي والاسبارجوس وشوحيها جيدا.

* أضيفي قليلا من الفلفل الاسود ثم أضيفي الطماطم شيري وقلبيها جيدا ثم أضيفي الزعتر الطازج ثم الكايبر واتركي الخضار لمدة دقيقتين حتى تمتزج كل المكونات ثم ضعيها في طبق التقديم.

* شوحي السمك الفيليه والكاليماري والجمبري في زيت الزيتون في طاسة اخرى وأضيفي عليهم الملح والفلفل الاسود واتركيها على نار هادئة حتى تمام النضج وقدميها مع الخضار السوتيه ساخنة وبالهنا والشفا.