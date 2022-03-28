ليس فقط فيتامين سي.. أعرف فوائد تناول البرتقال على الصحة

يحتوي كل نوع من أنواع البرتقال على أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الأخرى التي يمكن أن تفيد صحة الجسم بشكل كبير.

فوائد البرتقال

يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوي البرتقال على D- ليمونين D- limonene، وهو مركب موصوف للوقاية من السرطانات مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي، كما أن فيتامين ج ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال كلاهما مهم لبناء مناعة الجسم، فهي تساعد في مكافحة السرطان، كما أن الطبيعة الليفية للفاكهة تجعلها واقية من السرطان، وفقًا لدراسة، تحدث ما يصل إلى 15 في المائة من حالات السرطان بسبب طفرات في الحمض النووي، والتي يمكن الوقاية منها بفيتامين.

صحة القلب

ويعد البرتقال مصدرًا جيدًا للألياف والبوتاسيوم والعديد من المعادن والفيتامينات ، وكلاهما يمكن أن يدعم صحة القلب حيث أن استهلاك ما يكفي من الألياف يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب .

البوتاسيوم

البرتقال غني بالبوتاسيوم، وهو معدن ينظم ضربات القلب ووظيفة العضلات، لقد ثبت أنه يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.