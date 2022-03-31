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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لسهولة الهضم وتقوية المناعة .. تعرفي على فوائد الكزبرة

صدى البلد

فوائد صحية للكزبرة ليست فقط للهضم ولكن المناعة أيضا  فهي تضيف أكثر من مجرد إضافة النكهة والرائحة إلى طعامك. كما أن لها فوائد صحية متعددة بجانب الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم وصوديوم البوتاسيوم وفيتامين A و B و C و K. والبذور في الطبخ إليك 7 فوائد صحية مدهشة للكزبرة:

1. ضبط مستويات السكر في الدم


إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري ، فإن تضمين الكزبرة في نظامك الغذائي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة .".

2. سهولة عملية الهضم


أوراق الكزبرة غنية بالألياف ومضادات الأكسدة. يعزز الهضم ويحفز عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على إدارة الانتفاخ والإمساك. يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام ويحافظ أيضًا على صحة أمعائك.


3. محاربة الإجهاد


تعزز أوراق الكزبره  حالتك المزاجية عن طريق الحفاظ على الجهاز الهضمي نظيفًا وصحيًا وتقليل الإجهاد التأكسدي.

5 فوائد صحية لبذور الكزبره لصحتك

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4. تعزز صحة القلب


كما أن الكزبرة صديقة للقلب! يوضح الدكتور داوان أنه يعتبر مدر للبول ، ويطرد الصوديوم الزائد من النظام عن طريق خفض ضغط الدم. علاوة على ذلك ، فهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة والألياف ، لذا فهو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ويبقي مستويات الكوليسترول تحت السيطرة .

5. يقوي جهاز المناعة


تحتوي الكزبرة على مضادات الأكسدة مثل تربينين وكيرسيتين وتوكوفيرول التي تقاوم الضرر الخلوي وتقوي جهاز المناعة لديك. وفقًا للبحث ، فإن مضادات الأكسدة هذه تقلل الالتهاب ولها تأثيرات مضادة للسرطان وقائية للأعصاب.

6. جيد لعينيك


تحتوي الكزبرة على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ والكاروتينات التي تحافظ على سلامة الرؤية وتؤخر الاضطرابات التنكسية البقعية المرتبطة بالعمر

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