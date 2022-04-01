أخبار التعليم.. انتهاء دورات إعداد المدربين TOT أونلاين بتعليم الكبار بعين شمس… آخر موعد للتقديم بفرصة الحصول على منحة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه خارج مصر .. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



١٧ مايو … "إعلام القاهرة" تنظم المؤتمر العلمي الدولي

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير".

اخر موعد للتقديم بفرصة الحصول على منحة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه خارج مصر .. اليوم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة بأن جمهورية أذربيجان خصصت منح دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023 للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

١٢ ابريل … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبية حول كتابة البحوث العلمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

انتهاء دورات إعداد المدربين TOT أونلاين بتعليم الكبار بعين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه تم انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT "أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مع نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.



تعرف علي اخر موعد للتقدم لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة للعام 2022

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022 ، تمنح منح مؤسسة القلعة للمصريين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات. تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.