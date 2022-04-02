نشرة المرأة والصحة| معلومات لا تعرفها عن التوحد ... أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

يصادف اليوم 2 إبريل اليوم العالمي لـ التوحد، يعتبر اضطراب طيف التوحد هو حالة مرتبطة بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية إدراك الشخص للآخرين والتواصل معهم ، مما يتسبب في مشاكل في التفاعل الاجتماعي والتواصل.

يحتاج كبار السن إلى أفضل مشروبات لكبار السن في رمضان 2022؛ حيث يجب أن يكون جسم كبار السن مليء بالسوائل عن طريق استهلاك كميات كافية من السوائل ، السوائل أمر ضروري للحفاظ على الوظائف العادية لذلك كبار السن يحتاجون إلى استهلاك الكثير من الماء ، وعصائر الفاكهة والمشروبات الساخنة .

أول يوم رمضان يحرص الكثير من الأشخاص على التجمعات العائلية و الإفطار الجماعي وسط حضور الأهل، مما يجعل ربة المنزل تحتار في اختيار أكلات سفرة أول يوم رمضان.

ولكن على الرغم من ذلك تحرص بعض ربات المنزل على تقديم بعض الأطعمة في سفرة أول يوم رمضان و التي يكون على رأسها البط و المحشي و بجانبهما بعض الأطباق الجانبية و فواتح الشهية كالمخلل والسلطات.

يصادف اليوم 2 إبريل اليوم العالمي لـ التوحد، وبصفتك أحد الوالدين ربما تكون قد قضيت الكثير من الوقت في التفكير في مستقبل طفلك، أكثر من ذلك إذا كان لديهم اضطراب طيف التوحد ، أو تشخيص ASD.

