أخبار التوك شو ..أحمد موسى: أبطال الاختيار هيتعرضوا لحملة إخوانية على مواقع التواصل.. وإلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

نخلي بالنا|أحمد موسى: أبطال الاختيار هيتعرضوا لحملة إخوانية على مواقع التواصل..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل الاختيار 3 يوثق أحداثا حقيقية عن فترة حكم الجماعة الإرهابية الإخوانية لـ مصر.



وزير الاوقاف: الرئيس السيسي كلفنا بافتتاح الحسين بعد التطوير في أول رمضان

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في يوم الجمعة الماضي، تم افتتاح 89 مسجدا في كافة الجمهورية في يوم واحد .

جاريث بيلي:دورنا تشجيع الدول الثلاث والاتحاد الإفريقي للوصول لحل لأزمة سد النهضة|قيديو

قال جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، إن نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وهناك اعتماد كبير عليه باعتباره حياة مصر، رغم وجود إمكانيات في محطات تحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية تتفهم تمامًا مدى أهمية نهر النيل للوطن.

دخلت دوامة الكحول .. أحمد عزمي: أخويا اتقتل في حادثة بشعة |فيديو

حل الفنان أحمد عزمي ضيفا، ببرنامج "سابع سما" تقديم رغدة شلهوب والمذاع عبر قناة النهار، للحديث عن كواليس من حياته الشخصية.



كدنا نتعرض للموت|حارس محمد صلاح يكشف أسرارًا صادمة عن مباراة مصر والسنغال

تحدث عمرو عباس هاشم، الشهير بـ"عمرو فلوكس" الحارس الشخصي للاعب الدولي محمد صلاح، عن كواليس مباراة مصر والسنغال، والتي قادت الأخير إلى نهائيات كأس العالم 2022 عبر ركلات الترجيح في داكار ، قائلا: "كدنا نتعرض للموت".



إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

ردت الفنانة إلهام شاهين، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن "تحترم عمرها وتحتشم"، قائلةً: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".



أمير كرارة: اعتذرت عن بطولة فيلم الممر وأحمد عز عمله أحسن مني..فيديو

كشف النجم أمير كرارة، عن اعتذاره عن دور البطولة في فيلم "الممر" بسبب التزامه بالكثير من الأدوار التي كان يجسد فيها أدوار الضابط، قائلا: "اعتذرت عن الممر عشان كان عندي أدوار كتير وطالع فيها ظابط فى كلبش3 وحرب كرموز".



حسام موافي: مصابو الفشل الكلوي والقلب والسكر ممنوعين من الصوم في رمضان

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، إن هناك حالات من المرضى المصابين بأمراض معينة يجب ألا تصوم في شهر رمضان.



عضو "الأعلى للشئون الإسلامية"ردا على إبراهيم عيسى: صلاة التراويح وجبة روحية

تحدث الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الإعلامي إبراهيم عيسى الذي يقول بأن إذاعة صلاة التراويح في ميكروفونات المساجد ليست من الطقوس الدينية، وأن الصخب من الميكروفونات في أكثر من مسجد في الشوارع ليس تدينًا وليس من مظاهر الإسلام، وأن إقامة صلاة التراويح جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر، وإذاعتها في مكبرات الصوت إرهاب.