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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تقلبات الجو.. 3 مكونات طبيعية لتعزيز المناعة

المناعة
المناعة

تجلب الرياح الموسمية طقسًا لطيفًا، فإنها أيضا نذيرا للعديد من الأمراض والالتهابات، والتي من بينها نقص المناعة ، ذلك المرض الذي يعاني منه العديد من الأشخاص. 

ويمكنك حماية صحتك عن طريق تناول بعض الأعشاب الطبيعية والأطعمة الصحية التي تعمل على تقوية المناعة، ومنع الإصابة بالأمراض الموسمية.

 

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عرضة لنزلات البرد.. 3 علامات تؤكد ضعف المناعة

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لسهولة الهضم وتقوية المناعة .. تعرفي على فوائد الكزبرة

 

ومن أهم الأطعمة والمشروبات التي تساعد في رفع المناعة

1. عرق سوس: العرق سوس علاج قديم للأيورفيدا للبرد والاحتقان والتهاب الحلق، يمكنك طحن الجذر إلى مسحوق أو غليه للمساعدة في حماية نفسك وعائلتك من المرض.

2. الكركمين: الكركمين هو مضاد حيوي طبيعي، وهي مادة كيميائية صفراء زاهية تنتجها نباتات من فصيلة كركم لونجا، توجد الكركمينات بشكل طبيعي في الكركم، كما إنه مضاد للالتهابات. 

3. الثوم: تناول فصوص الثوم النيء أول شيء في الصباح على معدة فارغة له فوائد صحية لا حصر لها، الثوم مضاد للالتهابات ، مضاد للفيروسات ، مضاد للفطريات، كما إنه أفضل علاج منزلي لنزلات البرد والسعال المستمر ، فهو يساعد على تخليص الجسم من تكون المخاط، الأليسين هو المركب النشط الموجود في الثوم والذي يتم تنشيطه عند تقطيعه أو سحقه.

 

 

 

المناعة رفع المناعه عرق سوس الكركمين الثوم

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