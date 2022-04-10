مع تقلبات الجو.. 3 مكونات طبيعية لتعزيز المناعة

تجلب الرياح الموسمية طقسًا لطيفًا، فإنها أيضا نذيرا للعديد من الأمراض والالتهابات، والتي من بينها نقص المناعة ، ذلك المرض الذي يعاني منه العديد من الأشخاص.

ويمكنك حماية صحتك عن طريق تناول بعض الأعشاب الطبيعية والأطعمة الصحية التي تعمل على تقوية المناعة، ومنع الإصابة بالأمراض الموسمية.

ومن أهم الأطعمة والمشروبات التي تساعد في رفع المناعة

1. عرق سوس: العرق سوس علاج قديم للأيورفيدا للبرد والاحتقان والتهاب الحلق، يمكنك طحن الجذر إلى مسحوق أو غليه للمساعدة في حماية نفسك وعائلتك من المرض.

2. الكركمين: الكركمين هو مضاد حيوي طبيعي، وهي مادة كيميائية صفراء زاهية تنتجها نباتات من فصيلة كركم لونجا، توجد الكركمينات بشكل طبيعي في الكركم، كما إنه مضاد للالتهابات.

3. الثوم: تناول فصوص الثوم النيء أول شيء في الصباح على معدة فارغة له فوائد صحية لا حصر لها، الثوم مضاد للالتهابات ، مضاد للفيروسات ، مضاد للفطريات، كما إنه أفضل علاج منزلي لنزلات البرد والسعال المستمر ، فهو يساعد على تخليص الجسم من تكون المخاط، الأليسين هو المركب النشط الموجود في الثوم والذي يتم تنشيطه عند تقطيعه أو سحقه.