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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو.. الذهب يواصل ارتفاعه في الأسواق.. والأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة

نشرة أخبار التوك
نشرة أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، الأربعاء، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022


استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 20-4-2022.  

أسعار الذهب في مصر
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 909 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1060 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1211 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8480 جنيها.


الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة


قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأربعاء، سيشهد انخفاضا أخر في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات عن الأمس، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 25 درجة مئوية، وفي فترة الليل ستصل إلى 14 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة.


هاني الناظر: التعرض لأشعة الشمس فى وقت الظهيرة يسبب حروقا في الجلد


قال هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ، إن التهابات التعرض لأشعة الشمس قد تصل لحروق أحيانا وتكون مؤلمة لافتا إلى أن أشعة الشمس من الممكن أن تكون مفيدة  فى فترة بعد الشروق وقبل الغروب وتكون أشعة بنفسجية مفيدة للجلد  أما فترة الظهيرة من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا فتشكل خطورة على الجلد وقد تصل للحروق .


طلال أبوغزالة: نعيش مرحلة غموض حول من يقود ويدير العالم


أجاب الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، عن سؤال هل ضعفت الولايات المتحدة وقوت روسيا والصين والدول الخمسة الكبري، قائلا: “السؤال هو من الأقوي”.

وأضاف “أبو غزالة”، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “mbc مصر 2”، أنه حضر ندوة بواشنطن عام 1989 كان الحديث بها أين ستكون أمريكا عام 2020، وكان بها فريق خبراء من جميع أجهزة الدولة، حيث كان هناك شعور بأن الصين بدأت تصعد.

 

شبكة بنوك الطعام: ثلث ما يُهدر من الطعام يقضي على الجوع في العالم

قال الدكتور معز الشهدي، رئيس الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، إنه يجب محاربة ثقافة هدر الطعام على مستوى العالم، منوهاً أنه في عام 2011، تم وضع دليل وخطة لكيفية التعامل مع فائض الطعام الذي لا يُمس، بطريقة علمية تجعله صالح للاستخدام.    

كاتب صحفي: مصر لديها بنية تحتية ورؤية سياسية تؤهلها لاستقبال المستثمرين


قال خير راغب، الكاتب الصحفي تعليقًا على تصريح وزير الخارجية سامح شكري بأن الإصلاحات الاقتصادية خلقت مناخًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية في مصر، إن مصر تجمعها علاقة قوية بدولة إسبانيا خاصة في مجال السكة الحديد وغيره من المجالات الأخرى، معقبًا أن مصر تستطيع أن تستغل هذه الفرص لتوسيع وجذب المزيد من الاستثمارات .

استشاري مناعة: فيروس كورونا لم ينته ومتوقع أن يصبح موسميا

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة، إنه من المتوقع أن يصبح فيروس كورونا " متوطنا " أو  موسميا وحتى الآن لم تعلن منظمة الصحة العالمية انحسار الوباء وحتى الآن سجلت دول العالم 6 ملايين و 228 ألف حالة وفاة لافتا إلى أنه كلما زادت التطعيمات ضد كورونا كلما انخفضت بدورها وفيات وإصابات كورونا.
 

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