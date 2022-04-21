عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي: إمكانيات نمو كبيرة للشراكة بمجال الطاقة مع الكونغو

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، عن الترحيب بتوقيع إعلان نوايا بشأن التعاون بين بلاده وجمهورية الكونغو في قطاع الطاقة والغاز.

وأشار دي مايو - خلال مؤتمر صحفي في برازافيل، بعد الإعلان عن الاتفاقية ولقاء رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم /الخميس/ - إلى أن "شراكة الطاقة مع الكونغو تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة على المديين القصير والمتوسط وبفضل رئيس الكونغو هناك التزام بتعزيزها بشكل أكبر".

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الهجوم الروسي على أوكرانيا؛ دفع إيطاليا إلى ضرورة تنويع مصادر الإمداد بالطاقة، مشددًا على أن "الجهد الجماعي من قبل حكومتنا لتقليل الاعتماد على الطاقة في بلد واحد هو هدف ذو أولوية".

وأشار إلى أنه "بفضل روابط الصداقة القوية، نبني مع الوزير روبرتو شينغولاني والمدير التنفيذي ديسكالزي، شراكات طاقة جديدة مع دول صديقة أخرى".
وأعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم توقيع خطاب نوايا مع جمهورية الكونغو لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.

ووفق مذكرة للمجموعة، ينص الاتفاق على تسريع وزيادة إنتاج الغاز في الكونغو، بشكل أساسي من خلال تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال مع بدء تشغيل متوقع في عام 2023 وقدرة تشغيلية كاملة تزيد عن 3 ملايين طن في السنة (أكثر من 4.5 مليار متر مكعب). وسيسمح تصدير الغاز الطبيعي المسال باستغلال إنتاج الغاز الزائد عن الطلب الداخلي في الكونغو.

ووقع عن مجموعة إيني رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي وعن جمهورية الكونغو وزير المحروقات برونو جان ريتشارد إيتوا، بحضور وزيري الخارجية الإيطالي والكونغولي ووزير التحول البيئي الايطالي روبرتو شينغولاني، خلال زيارتهما لبرازفيل اليوم في إطار سعي روما للاستقلال عن امدادات الغاز الروسي.

وبعد التوقيع على الاتفاق جرى اجتماع مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

كما تضمن خطاب النوايا تعريف مبادرات إزالة الكربون لتعزيز انتقال الطاقة المستدامة في البلاد، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة مع تطوير سلسلة التوريد الزراعية – لا تتنافس مع سلسلة الغذاء – لإنتاج المواد الأولية للتكرير البيولوجي والحفظ والإدارة المستدامة للغابات واعتماد أنظمة طهي نظيفة واحتجاز واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وتعد إيني حاليًا الشركة الوحيدة التي تعمل في تطوير موارد الغاز الضخمة في جمهورية الكونغو وتزود الغاز بمحطة الطاقة في الكونغو (Cec) ، والتي تضمن 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
ويتواجد عملاق الطاقة الإيطالي في الكونغو منذ أكثر من 50 عامًا.

من جانب آخر، قال وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، إن على بلاده وقف واردات الغاز الروسي قريباً، ولأسباب أخلاقية، مؤكدا أنه "خلال النصف الثاني للعام المقبل سنكون قادرين على البدء حقًا بالتمتع باستقلال كامل تقريباً".

وأضاف "تشينغولاني" - في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الخميس، أوردتها (آكي)، أن "استراتيجيتنا تتمثل باستبدال 29 مليار متر مكعب من الغاز التي تصل سنويًا إلى إيطاليا من روسيا عبر خط أنابيب غاز (تارفيزيو) بالكمية نفسها، والتي يجب أن تنتجها دول تقع في قارات مختلفة ومرتبطة بأنابيب الغاز هذه أيضاً”.

وأوضح الوزير الإيطالي كيف أنه "مقارنة بجميع البلدان الأوروبية الأخرى، لدينا ميزة وجود خمسة خطوط أنابيب غاز تربطنا بالشمال والجنوب والشرق. ومن الواضح أننا نعزز الطرق القادمة من الجنوب والشرق ونخطط للوصول إلى حوالي ثلثي ما نحتاجه بالفعل في الأسابيع القليلة المقبلة"، مستدركاً: "لكن من الواضح أن هذا الغاز لن يصل فوراً".

وذكر "تشينغولاني" أن "الاستراتيجية تقوم من جهة على حقيقة أننا سنقوم بتكثيف نقل الغاز في خطوط الأنابيب مع عقود جديدة، ثم سنزيد قدرة إعادة التحويل إلى الغاز"، مبيناً أنه "يمكن نقل الغاز في خطوط الأنابيب لكن ذلك ممكن بتسييله أيضًا، أي ضغطه ونقله بشكل سائل ثم إعادة تحويله إلى غاز باستخدام أجهزة خاصة بذلك".

وأضاف "نعمل على تحسين هذه الميزة الأخيرة أيضاً، فلدينا 3 أجهزة إعادة تبخير في إيطاليا وسنضيف إليها جهازين آخرين سيكونان من النوع الطافي، كوننا لن نحتاج إليها إلى الأبد، بل للفترة اللازمة فقط".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

الزغاريد في وداع الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية خلال تشييع الجثامين بدمياط|فيديو

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

ترشيحاتنا

سلاح الجو الأمريكي يصمم مسيرات خصيصًا لـ أوكرانيا.. تفاصيل

معلم يقتل عمه بالسكين قبل الإفطار في الفيوم

قائد الرجاء عن مباراة الأهلي بالقاهرة: كانت الأسوأ لنا هذا الموسم

موافي : الأدوية الملينة ليست الحل لمشاكل الإمساك ..فيديو

ميني تقدم طراز كروس أوفر مدمج جديد أواخر 2022

التسعر وغرامات للمخالفين.. جهود الدولة لتأمين غذاء المصريين من الخبز الحر والمدعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

فيديو

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

من أيام الفراعنة.. سر احتفال المصريين بالكحك في عيد الفطر

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ