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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد.. والأوقاف: لم نتدخل لوقف الصلاة بأي مسجد

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد بعد تطهيرهما من الإرهاب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج على مسئوليتي يعتبر أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد بعد تطهيرهما من الإرهاب.

عمرو أديب عن تبرع هشام طلعت مصطفى: كنت بحلم أوصل لـ7 مليون بس
علق الإعلامي عمرو أديب على تبرع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بقيمة 50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل قائلا " لا اله إلا الله أنا كنت بحلم أوصل التبرع لـ 7 مليون جنية بس يا هشام .
 

أحمد موسى: الأسعار في شمال سيناء أرخص من القاهرة.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع في مدينة رفح والشيخ زويد أصبح مستقرا بفضل جهود القوات المسلحة المصرية.

 


مصطفى شعبان: عمري ما ندمت على مسلسل أو فيلم قدمته
أكد النجم مصطفى شعبان، أنه لم يندم على أي عمل أو مسلسل قدمه خلال مسيرته الفنية، قائلا: "الندم مش في حساباتي وأنا مزعلتش أبدا على عمل فني عملته، ولكن ممكن أكون أضيقت من حاجات بغرض أني كنت عايز تبقى أحلى".

 

طوني خليفة: مكنتش بقدر اتكلم حتى سن 9 سنوات.. والسبب كلب
كشف الإعلامي طوني خليفة، سرا عن نفسه وهو عدم قدرته عن الكلام حتى أصبح في عمر التاسعة في فترة الطفولة.

 

الأوقاف: لم نتدخل لوقف أي صلاة في أي مسجد.. فيديو
قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إنه لا يوجد عاقل يستطيع منع صلاة في أي مسجد، مؤكدا: "وزارة الأوقاف لم تتدخل لوقف أي صلاة في أي مسجد".

 

مصطفى شعبان: أتمنى العمل مع نجمات عائلة الحاج متولي في مسلسل جديد
أكد النجم مصطفى شعبان، أنه على تواصل دائم مع نجمات مسلسل عائلة الحاج متولي، غادة عبد الرازق ورانيا يوسف وماجدة زكي.

 

طوني خليفة عن استضافته لمدعي عودته من الموت: لا أبحث عن المشاهدات
علق الإعلامي طوني خليفة،  على استضافته في أحد برامجه لـ رجل  ادعى أنه عاد من الموت، وحكى تفاصيل ما رأه .

 

موقف محرج لـ بدر بانون في سيارة رامز موفي ستار ..فيديو
حل اللاعب المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي المصري ضيفا في حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال ، والمذاع على فضائية « أم بي سي مصر».


ريم مصطفى: اعتذرت عن سوتس بالعربي في البداية
كشفت الفنانة ريم مصطفي، تفاصيل مشاركتها في مسلسل سوتس بالعربي، وطبيعة دورها بالعمل.

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