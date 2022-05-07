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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| مجلس الأمن يدعم حلاً سلميًا في أوكرانيا.. بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.. روسيا تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا مهمًا من الأخبار والموضوعات البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الكرملين: بولندا قد تكون مصدر تهديد لـ روسيا
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا وإن وارسو يمكن أن تكون ”مصدر تهديد“.

قاض يرفض دعوى ترامب للطعن في وقف حسابه على تويتر
رفض قاض أمريكي الجمعة الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد تويتر للطعن في وقف حسابه على الشبكة.

زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة
قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الرئيس مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل بانسحاب القوات الروسية إلى حدود 23 فبراير.

صربيا تبدي رغبتها في الانضمام للاتحاد الأوروبي.. بشروط
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الجمعة، إن بلاده لا تزال ملتزمة بشدة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بلاده لن تغير سياستها تجاه روسيا.

مجلس الأمن يدعم حلاً سلميًا في أوكرانيا.. وكييف تحذر من قصف روسي
أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بيانا بإجماع أعضائه أكد فيه "دعمه القوي" للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش "في سعيه إلى حل سلمي" للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

اليمن.. أحزاب تعز تتهم الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم الحوثي
اتهمت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الجمعة، الأمم المتحدة، بالتغطية على ضحايا القصف والإستهداف الحوثي للمدنيين في تعز وعدد من المحافظات.

الانتخابات اللبنانية.. انتهاء المرحلة الأولى من تصويت المغتربين بـ 10 دول
أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب انتهاء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية، مؤكدا أن نسبة المشاركة بلغت قرابة 59% في العشر دول التي أجريت فيها الانتخابات اليوم.

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض، عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.

إيطاليا تأمر بمصادرة يخت فاخر يرجح أنه لـ بوتين
أمرت السلطات في إيطاليا، الجمعة، بمصادرة يخت فاخر مرتبط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب وكالة "رويترز".

روسيا تتوعد بالرد على العقوبات البريطانية
توعدت روسيا الرد بقسوة وحزم على العقوبات التي فرضتها بريطانيا.. وأعلنت إجلاء 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، عن مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.

الكرملين: بولندا قد تكون مصدر تهديد لـ روسيا

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أمريكا: كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية مايو الجاري
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن هناك تقديرات تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع "بونجي-ري" للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من مايو الجاري.

الأمم المتحدة: 6802 ضحية مدنية للنزاع فى أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي
قال مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فى آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الأوكراني أنه سجل ومنذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس ما يصل الى 6802 ضحية مدنية للنزاع بينهم 3309 قتيلا و3493 مصابا.

يوم القيامة .. بوتين يهدد الغرب في احتفالات عيد النصر
يوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذير "يوم القيامة" إلى الغرب، عندما يقود الإثنين المقبل احتفالات الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، مستعرضا قوة النيران الروسية الهائلة بينما تخوض قواته حربا في أوكرانيا.

التحالف العربي: تسليم 163 أسيرا حوثيا ضمن مبادرة السعودية الإنسانية
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم تسليم 163 أسيرا حوثيا، ضمن مبادرة السعودية الإنسانية.

 

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