نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، 9 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

استقرسعر الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 5 جنيهات

أظهر سعر الدولار استقرارا في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية.

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، وسجلت أسعار الطماطم في الجملة سعر 10 جنيهات للكيلو، وورق العنب البناتي بـ 22 جنيها للكيلو والفلفل الحامي بـ 12 جنيها

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، وينشر “صدى البلد” قائمة بهذه الأسعار والتي جاءت كالتالي:

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.