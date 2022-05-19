أخبار السيارات | مرسيدس g class تحصل على تعديلات خارقة من باربوس.. صور.. أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 وRS5 بمواصفات أكثر قوة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

كشفت شركة برابوس الألمانية المعتمدة من الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات كشركة مصنعة للسيارات، عن نموذجاً مُطورًا من سيارة مرسيدس G-Class ضمن سلسلة سيارتها المعدلة W 463 تحت اسم طراز بيك آب برابوس 900 XLP.

أعلن عملاق صناعة السيارات البافارية بي ام دبليو ، الكشف رسميا عن الفئة الثالثة موديل 2023 الفيس ليفت الجديدة ، التي أزاحت الستار عنها امس .

تستمر BMW في العمل على تطوير X6 موديل 2024، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لنموذج أولي أثناء اختباره على حلبة نوربورجرينج، وهي ترتدي تمويهات كثيفة تخفي ملامحها الخارجية، في حين لم يكشف النموذج الأولى عن الكثير من مواصفات النموذج الإنتاجي القادم، وتُظهر الصور أن التحديثات ستركز على الواجهة الأمامية.

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن موعد انعقاد مزاد جديد للسيارات تابع لجهات ونيابات في الإسكندرية والبحيرة ومطروح .

سيتم الكشف عن Land Rover Defender 130 بالكامل في 31 مايو ، حيث سيتم أيضًا فتح ابواب الطلبات لحجز الطراز، اللذي يأتي بطول 5.1 متر، وسيكون أكبر تصميم هيكل في تشكيلة الطراز، وستنضم إلى طرازي 90 و 110 بالإضافة إلى طراز السيارة التجارية Hard Top.

كشفت أودي عن RS4 أفانت وأودي RS5 لتقديم ديناميكيات محسّنة ومواصفات ميكانيكية أعلى في إصدار منافس جديد محدود الإصدار، ستصل التغييرات الجديدة للسيارات الرياضية وشقيقتها الكوبيه إلى الوكلاء الألمان في يوليو.