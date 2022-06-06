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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هليوبوليس: محمد الشوربجي أخل بشروط التعاقد مع النادي.. فيديو

الشوربجي
الشوربجي

كشف عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس وعضو مجلس النواب     أسباب فسخ التعاقد مع نجم منتخب مصر للإسكواش محمد الشوربجي بعد إعلانه اللعب تحت راية العلم الانجليزي وإنضمامه للمنتخب الانجليزي بدلاً عن المصري، قائلاً : هذا القرار تم لعدة أسباب أولها أننا علمنا الخبر من موقع الاتحاد الانجليزي للاسكواش ومن التغريدة التي كتبها الشوربجي.
 

وتابع “السنباطي” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":إحنا صحيح بنعمل سبونسر للاعب مصري بيلعب باسم مصر، بالتالي اللاعب فضل يلعب باسم إنجلترا وتخلى عن المنتخب المصري فاضطررنا لفسخ العقد.

وكشف أن قيمة الرعاية التي كان يقدمها النادي للاعب محمد الشوربجي كانت 300 ألف جنيه في السنة، حيث كان العقد مدته عامان مقابل أن يلعب الدوري بإسم النادي وبطولات بشعار نادي هليوبوليس على تيشيرته.

وبين أن الشوربجي أخل بأحد شروط العقد المبرم مع النادي وهو أنه يلعب باسم مصر وليس باسم ناد إنجليزي بالاضافة إلى أنه من المفترض ان يكون قدوة للشباب كلهم وهو اتخذ قرارا وعليه أنه يتحمل تبعاته.

مجلس النواب منتخب مصر لاعب مصرى الاتحاد الانجليزي المنتخب المصري عمرو السنباطي محمد الشوربجي نجم منتخب مصر

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