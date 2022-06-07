المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية في الساحل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بمنطقة الساحل .

وأوضح أمر الإحالة ، أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، حيث اشترك مع آخر بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية في واقعة تزوير بمحرر رسمي، وذلك بتوكيل خاص لبيع سيارة نقل .

وأضاف، أن المتهم الثاني اشترك مع أخر علي المثول أمام الموظف المختص منتحل اسم تاجر و برقم قومي وعقد ما يفيد بالتوكيل الخاص بالسيارة وعندما وقف أمام الموظف المختص أمدهم بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل، فقام الاخير بتوثيق التوكيل لهما.

وكان قسم شرطة الساحل قد تلقي بلاغا من تاجر يفيد بشراءه سيارته بعقد مزور عن طريق شخصين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكب الواقعة وتبين أنهما كل من و. ط عاطل ،ح.ص عاطل وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهمين واعترفوا ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم