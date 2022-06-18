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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطاقة الذرية والمعهد القومي لعلوم البحار يرصدان ملوثات الشواطيء بالتقنيات النووية

صدى البلد

وقعت هيئة الطاقة الذرية ممثلة في الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ممثلاً في  الدكتور، عمرو ذكريا رئيس المعهد.

ويهدف هذا البروتوكول الى تنفيذ الجهتين درسات ومسح بحري للسواحل المصرية لرصد الملوثات باستخدام خبرات هيئة الطاقة الذرية في هذا المجال وخبرات المعهد القومي لعلوم البحار وامكانياته العلمية والبحثية بالاضافة إلى سفن الابحاث التابعة للمعهد وهما اليرموك وسلسبيل.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية الشواطيء المصرية الممتدة بطول اكثر من ثلاثة ألاف كيلو متر والمطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. كما أن زيادة معدل عبور السفن بقناة السويس لحوالي عشرين ألف سفينة وكذلك عودة حركة التجارة العالمية بعد فترات التوقف يؤكد على ضرورة رصد الملوثات على السواحل المصرية.

وقال الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن الهيئة تقوم بأنشطة بحثية عدة في مجالات الرصد البيئى للملوثات بالشواطيء المصرية ويوجد لديها مشروع تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال، وأن هذا التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار بأمكانياته العلمية والبحثية سيدعم هذا العمل ويساعد في رسم خريطة للملوثات للشواطيء المصرية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار مشاركة هيئة الطاقة الذرية بخبراتها العلمية المتميزة لخدمة المجتمع والقيام بدورها في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

من جانبها صرحت  الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي بأن المركز  لديه خبرات طويلة في المجال البحثي لرصد الملوثات بأنواعها  كما يمتلك معامل حديثة لتحليل وقياس الملوثات بالتقنيات النووية .

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