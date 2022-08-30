حدث ليلا | قرارات جديدة من مرتضى منصور .. لحظة تصدي السفارة الأمريكية لقذائف عراقية .. آخر مستجدات ملف مدرب الأهلي .. وزير المالية يكشف شروط صندوق النقد

نشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، لعل ابرزها تصدي السفارة الامريكية لقذائف عراقية كما نرصد لكم ابرز قرارات مرتضي منصور رئيس الزمالك والصفقات الجديدة للفارس الابيض بجانب مفاوضات الاهلي مع مدرب بروسيا دوتموند لخلافة سواريش .

حدث ليلا

نزل ينقذها القطر خبطه.. حادثة أليمة تهز لندن

صدم قطار رجلا؛ بعد محاولته إنقاذ امرأة من الموت أسفل عجلاته، من خلال سحبها بعيدًا عن قضبان مترو الأنفاق في إحدى المحطات بـ لندن، لكنه لم يتمكن من النجاة بنفسه من القطار.

وزير المالية: البلد مستهدفة والخارج يحسدنا.. وهذه شروط صندوق النقد

كشف محمد معيط، وزير المالية أن مصر صدر عنها أكثر من 150 تقريرا سلبيا بشأن الحالة الاقتصادية وكلها غير صحيحة وأرقامها غير مدروسة .

افتكرته محترم واتفاجئت باللي حصل.. ميريام فارس تفتح النار على فارس كرم

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على تصريحات مواطنها الفنان فارس كرم الذي وصفها بـ"النفسية المحمضة"، مشيرة إلى أنها لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه.



آر بي جي ومضادات للطائرات.. أسلحة ثقيلة تظهر في شوارع بغداد| فيديو

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو، لاستخدام أسلحة ثقيلة من "ار بي جي " وأسلحة مضادة للطائرات في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد.

لا أحد آمن.. اشتباكات عنيفة في شوارع العاصمة العراقية بغداد | فيديو

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، فيديو يكشف الاشتباكات المسلحة في العاصمة العراقية بغداد.

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

كرم وزير التربية والتعليم رضا حجازى النجمة لبلبة فى قاعة سيد درويش عن دورها فى مسلسل ( دايما عامر ) الذي قدمت فيه نموذجا مثاليا لمديرة مدرسة متطورة، حيث قدمت شخصية ( ميس زهرة ) التي وهبت حياتها للتعليم وإدارته بشكل علمى متطور وحديث.

صادم.. مراسل يذيع تقريرا على الهواء أثناء غرقه في مياه الفيضان| فيديو

أحيانًا، يلقي المراسلون الصحفيون بأنفسهم في المخاطر من أجل نقل صورة واقعية ودقيقة للأحداث، مثل هذا المراسل الباكستاني.

عضو إدارة الإسماعيلي: الكومي عاوز يمشينا بمزاجه.. والنادي يدار من السوشيال ميديا

هاجم خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يحيي الكومي عضو مجلس إدارة الفريق، بسبب إصرار الأخير على توجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق الأصفر.

تامر بجاتو: لو كانت تقنية الفيديو موجودة قديما لخسر الأهلي من المنصورة في نهائي كأس مصر 96.. فيديو

أكد تامر بجاتو نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فريق المنصورة كان الأحق بحصد لقب كأس مصر عام 1996 عندما واجه الأهلي في المباراة النهائية ولكن التحكيم وقف عائقا.

بالبيجامة الحمرا.. شاهد إطلالة شيرين من منزلها

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورا تجمعها بالفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

حرب شوارع.. قصف ونيران متبادلة بالعاصمة العراقية بغداد وهلع بين المواطنين.. فيديو

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو خطير للغاية، يكشف استمرار حرب الشوارع في العاصمة العراقية بغداد، وسط هلع من المواطنين.

لحظة تصدي السفارة الأمريكية بالعراق لقذائف أطلقت باتجاهها

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة تصدي السفارة الأمريكية بالعراق، لعدد من الصواريخ التي أطلقت في محيطها.

عقب تهديد المنطقة الخضراء.. قرار مفاجئ من السفارة الأمريكية بالعراق

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد لمنظومة الصد الدفاعية "سيرام".

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. ياسمين صبري تعلن مشاركتها في موسم رمضان 2023

تأكيدا لانفراد صدى البلد؛ أعلنت النجمة ياسمين صبري خوضها السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

شرط مدرب بوروسيا دورتموند لخلافة سواريش في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الألماني ماركو روزه، مدرب فريق بروسيا دورتموند السابق، حدد شرطه من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

مرتضى منصور يسعد قلوب الزمالكاوية بقرارين من العيار الثقيل.. فيديو

زف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الزمالك تكريماََ لهم بعد وقوفهم بجانب النادي خلال الفترة السابقة.



مرتضى منصور: خزينة الزمالك انتعشت ب20 مليون جنيه مقابل محمد صبحي.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن دخول خزينة الزمالك 23 مليون جنيه ثمن صفقتين إلى نادي فاركو، وهما محمد صبحي، واحد اللاعبين الشباب.

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة رفده من القضاء كما يقول بعض الكارهين كما وصفهم.



مش خناقة أو مزاد.. أمير مرتضى: صفقات الزمالك من 6 لـ8 لاعبين

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن جمهور ناديه يحب التفاصيل ولا يهتم فقط بفريقه ويحب دائما المشاركة في تطوير الفريق وهذا أهم ما يميزه.