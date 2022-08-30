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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعمل معه في ورشة خاصة .. السجن 3 سنوات لمتهم هتك عرض فتاة بدار السلام

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عمر الشريف ، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن  3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار السلام والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.


صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين جمال عليوة وهشام الدرندلى وامانة سر محمد طه .

وكشف أمر الإحالة ان المتهم هتك عرض المجني عليها "شروق. م" بالقوة ، وذلك بأن استطالت يده موطن عفتها وحال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً على النحو المبين بالتحقيقات ، كما احتجز المجني عليها المار بيانها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وذلك بغية ارتكاب الجريمة محل الاتمام السابق على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

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وأكدت المجني عليها "شروق .م" في أمر الإحالة والبالغة من العمر خمسة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة ، بأنها وحال وجودها في مقر عملها وهو الورشة الخاصة بالمتهم سالف الذكر والذي انتهز فرصة تواجدهما دون مصاحب في مقر عملهما بعد أن أمر بقية العاملين بتنفيذ طالبته المتعلقة بالعمل خارج الورشة دلف اليها بالغرفة محل عملها مستغلا صغر سنها فطوق يديه حول جسدها واقترب من فاهها ولامس مكان عفتها فاسقطها ارضا ليثقل ميزان قوته عليها وليزيد من إحكام قبضته عليها فقاومته فانتفض من عليها محاولا منعها الخروج باحتجازها بداخل الحانوت محل عمله خشية افتضاح أمره فصاحت وهربت واستعانت بالأهالي للقبض عليه .


وقد شهدت والدة المجنى عليها  صباح إسماعيل خليفة بأن نجلتها تعمل مع المتهم سالف الذكر في الورشة خاصته وانه قام بالتعدى عليها جنسيا ومزق بنطالها الذي ناظرته النيابة العامة وانه احتجزها بداخل حانوته وفقا لما جاء باقوال نجلتها المجنى عليها سالفة الذكر .


وأكد مجري التحريات  ضابط المباحث بقسم شرطة دار السلام من أن تحرياته السرية قد توصلت لصحة الواقعة وفقا لما جاء بأقوال المجنى عليها الشاهدة الأولى.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس بهتك عرض طفلة دار السلام

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