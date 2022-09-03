أخبار الرياضة|جاريكا يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي .. ومرتضى منصور يٌنعي شقيقة الخطيب

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

كشف ميلتون جاريكا، نجل الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو السابق، عن حقيقة إقترابه من تدريب الأهلي، خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء اليوم الجمعة.

أكد شيخ سيدي با، مدافع منتخب السنغال السابق، أن الجماهير السنغالية ستشجع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد تعاقد القلعة البيضاء مع إبراهيما نداي.

حرصت إدارة الأهلي علي وضع بند في عقود كل اللاعبين الذين سيخرجون بنظام البيع النهائي يقضي بأحقية القلعة الحمراء في إعادتهم مقابل دفع مبلغ مالي معين.

أعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أثار وجود المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة في ألمانيا حالة من الحيرة لدى جماهير المارد الأحمر حول الاسم الذي سيتم التعاقد معه كمدير فني خلفًا لـ ريكاردو سواريش الذي رحل بعد فسخ التعاقد معه.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل صفقة انتقال جون ايبوكا مهاجم فريق انبي إلى نادي المصري البورسعيدي خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

قررت إدارة الأهلي تأجيل الإعلان عن الصفقة الأولى التي تم إبرامها بسبب وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي .