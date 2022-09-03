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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|جاريكا يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الأهلي .. ومرتضى منصور يٌنعي شقيقة الخطيب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

جاريكا يحسم الجدل بشأن اقترابه من تدريب الأهلي| خاص

كشف ميلتون جاريكا، نجل الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب بيرو السابق، عن حقيقة إقترابه من تدريب الأهلي، خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

خالص العزاء .. مرتضى منصور ينعى شقيقة محمود الخطيب

نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء اليوم الجمعة.

«شيخ سيدي با» لـ صدى البلد: السنغال بأكملها ستشجع الزمالك بسبب نداي

أكد شيخ سيدي با، مدافع منتخب السنغال السابق، أن الجماهير السنغالية ستشجع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد تعاقد القلعة البيضاء مع إبراهيما نداي.

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

حرصت إدارة الأهلي علي وضع بند في عقود كل اللاعبين الذين سيخرجون بنظام البيع النهائي يقضي بأحقية القلعة الحمراء في إعادتهم مقابل دفع مبلغ مالي معين.

رسميا.. أبها السعودي يُعلن ضم لويس ميكيسوني

أعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

صدى البلد ينفرد بحقيقة وجود مرتجي وغالي في ألمانيا لحسم المدرب الجديد للأهلي

أثار وجود المهندس خالد مرتجي،  أمين صندوق الأهلي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة في ألمانيا حالة من الحيرة لدى جماهير المارد الأحمر حول الاسم الذي سيتم التعاقد معه كمدير فني خلفًا لـ ريكاردو سواريش الذي رحل بعد فسخ التعاقد معه.

إيبوكا مهاجم إنبي ينتقل إلى المصري البورسعيدي.. عمر ربيع ياسين يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل صفقة انتقال جون ايبوكا مهاجم فريق انبي إلى نادي المصري البورسعيدي خلال الانتقالات الصيفية الجارية . 

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

قررت إدارة الأهلي تأجيل الإعلان عن الصفقة الأولى التي تم إبرامها بسبب وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي .

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