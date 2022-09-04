عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى رحيل محيي الدين اللباد.. محطات من حياة فنان أغلفة الكتب

صدى البلد

تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لرحيل الفنان محيي الدين اللباد، الذي توفى في 4 سبتمبر 2010، وهو يعد من أبرز الفنانين التشكيليين المصريين، وكان صاحب بصمة متفردة في فن تصميم أغلفة الكتب في العالم العربي، حيث أصبح أحد من أهم رواد هذا الفن.

درس اللباد التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1957- 1962، وعمل بعد تخرجه رساما للكاريكاتير بالصحافة المصرية والعربية، وكان قبلها وأثناء دراسته قد عمل كرسام بمجلة «سندباد» للأطفال، ورساماً ومؤلفاً لكتب الأطفال في «دار المعارف».

في ذكرى وفاته.. محيي الدين اللباد رائد فن أغلفة الكتب

لماذا يحاول مصممو أغلفة روايات نجيب محفوظ الدفاع عن أنفسهم؟

تأسيس المجلات المتخصصة

أصدر أوائل كتبه للأطفال منها عام 1961، كما عمل عبر مسيرة حياته كرسام ومصمم للصحف والمجلات والكتب والمطبوعات الثقافية للصغار وللكبار في مصر والبلاد العربية وأوروبا، وساهم في تأسيس عددا من المجلات المتخصصة ودور النشر. كـ«دار الفتى العربي» عام 1974، كما أسس «الورشة التجريبية العربية لكتب الأطفال»، و«المركز الجرافيكي العربي» عام 1976.

أُصدر له عدد من الكتب في مصر وبلاد عربية أخرى، نالت عدداً من الجوائز المحلية والعربية والدولية، ونشر بعضها مترجماً بعدة لغات أجنبية، كما قدم سلسلة من الكتب التي قام بتأليفها وتصميمها لفئة الفتيات والفتيان «المراهقون فوق سن الحادية عشر». كما شارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المسابقات المحلية والدولية.

كما أُصدر لمحيي الدين اللباد عددا من الكتب، والتي أصدرتها دار الشروق للنشر من بينها: كتب «حواديت الخطاطين»، و«ملاحظات»، و«حكاية الكتاب» و«لغة بدون كلمات» و«تي شيرت».

صدر له «مائة رسم وأكتر» وهو لمجموعة من رسومه الكاريكاتيرية، (عن دار المستقبل العربي)، و«ألبوم: نَظَر (4 أجزاء)» من العربي للنشر والتوزيع (ثم طبعت الألبومات الأربعة مجمعة في كتاب واحد ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب.«كشكول الرسام» الذي نشرت طبعت الأولى دار الفتى العربي، ثم الآن تنشر طبعاته المتتالية دار الشروق.

حوار|الكاتب الفرنسي ماركوس مالتي: أنا غير أمين وأريد الحصول على يقين ما!

بعد أن ودعت لعبة التنس|كيف غير كتاب من حرك جبنتي حياة سيرينا ويليامز؟

قبل الإعلان الرسمي.. هل تمنح الأكاديمية السويدية سلمان رشدي جائزة نوبل؟

مونيكا حنا: يجب استعادة حجر رشيد وتواجده داخل بريطانيا خيانة أخلاقية

تكريمات عديدة

حصد محيي الدين اللباد على جائزة التفاحة الذهبية ببينالي براتسلافا 1989، وجائزة الأكتوجون الفرنسية 1994، وصدرت من «كشكول الرسام» طبعات باللغات الفرنسية والألمانية والهولندية، وهو عبارة عن بعض ذكريات بصرية من طفولة الرسام بوجهها إلى الكبار، وبعض اكتشافاته عندما كبر وصار رساماً محترفاً وصانعاً للكتب، يعود فيوجهها للصغار.

محيي الدين اللباد تصميم أغلفة الكتب ذكرى الثانية عشر لرحيل الفنان محيي الدين اللباد ذكرى رحيل محيي الدين اللباد الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة التفاحة الذهبية ببينالي براتسلافا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

خليته زي أختها.. انتقام وحشي لـ سيدة من زوجها في المطرية

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

موضوعات متعلقة

8 روايات بالقائمة القصيرة لـ جائزة الأدب العربي في باريس

حوار|الكاتب الفرنسي ماركوس مالتي: أنا غير أمين وأريد الحصول على يقين ما!

بعد أن ودعت لعبة التنس|كيف غير كتاب من حرك جبنتي حياة سيرينا ويليامز؟

قبل الإعلان الرسمي.. هل تمنح الأكاديمية السويدية سلمان رشدي جائزة نوبل؟

مونيكا حنا: يجب استعادة حجر رشيد وتواجده داخل بريطانيا خيانة أخلاقية

ضمن مهرجان المسرح التجريبي.. حكايات شارع الصابحة تواصل عرضها بالمنيا

سبتمبر.. انطلاق ملتقى الشارقة للسرد بدار الأوبرا

طه حسين.. بعد أن أصبح قبر عميد الأدب العربي مهددًا بالهدم.. هل أخطأت وزارة الآثار؟

ترشيحاتنا

الجزائر: سوريا لن تشارك في القمة العربية المقبلة

5 سيارات سيدان شبابية 2022 في مصر.. صور

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

البترول تحسم الجدل: لا زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الحالية.. فيديو

لعدم التلاعب.. اتحاد الصناعات: باركود بالأسعار على كل علب السجائر.. فيديو

تأجيل إقلاع 1000 رحلة جوية من مطارات أمريكا وإلغاء 127.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دجاجة تحارب كوبرا سامة لإنقاذ الكتاكيت.. شاهد

عوض ربنا جميل.. جوري بكر تعلن خطبتها على رجل أعمال مصري

أبرزها سرطان الخصية والكلى.. طعام شهير يسبب 8 أضرار كارثية

عندها بنت شبهها ولا شائعة؟!.. صور وضعت ياسمين صبري في مأزق|شاهد

فيديو

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

تسول إلكتروني.. تدعي مرض ابنها وتجمع الأموال وتختفي |فيديوجراف

مش طبيعية.. فيديو لسيدة حامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

من أزمتها مع مفيد فوزى إلى هجومها على محمد عطية.. ياسمين عز المثيرة للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ