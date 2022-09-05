أخبار التوك شو.. بعد تصريحاته عن المساكنة.. محمد عطية: خنت البنت اللي حبتني طفاسة مني.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الطقس غدا الإثنين 5-9-2022

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

تصل إلى 2%.. الجمارك: تخفيضات جمركية على معدات المركبات الكهربائية والغاز الطبيعي

قال محمد إبراهيم السعيد مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك، إن القيادة السياسية تعمل على تحضير ما يسمى بـ الجمارك الخضراء، في ظل أزمة المناخ التي يعيشها العالم.





الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الطقس غداً لإثنين 5-9-2022

أعلن برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، حالة الطقس غدا الاثنين الموافقة 5-9-2022، من خلال تقرير مصور عن هيئة الأرصاد الجوية.



انخفاض أسعار السلع.. غرفة الصناعات الغذائية تزف بشرى للمواطنين

قال محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار إعفاء 19 قطاعا من الضريبة بأثر رجعي بمثابة بشائر نقلة صناعي جديدة في مصر، وقرارت شجاعة وتأتي في وقت مناسب من أجل فتح آفاق صناعية جديدة.





وزير التموين: طلب صندوق النقد رفع الدعم «شائعة مغرضة».. والدولة تكثف برامج الحماية

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي والامن العام في العالم، ومفهوم الامن الغذائي أصبح أولوية قصوى في مصر والعالم، قائلا: "لم نتأخر فى توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية".



وزير الشباب والرياضة يكشف أهمية برنامج كابيتانو مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن برنامج كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهم للغاية، حيث تهتم الدولة المصرية باكتشاف المواهب الرياضية.



وزارة الصحة: نستهدف زيادة عدد وحدات التشخيص عن بعد إلى 300

قال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة التشخيص عن بعد تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين من أساتذة متخصصة، دون أن يتحمل مشقة التنقل والسفر.



ممنوع شرب السوائل.. نصائح للتعامل مع متناول حبة الغلة قبل الوصول للمستشفى

قال الدكتور محمد سيف٫ مدير إدارة الحروق والسموم بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إنه يتم الاحتفاظ بحبة الغلال بين الفلاحين بشكل كبير لحفظ المنتجات الزراعية الجافة.



بعد تصريحاته عن المساكنة.. محمد عطية: خنت البنت اللي حبتني طفاسة مني

أثار الفنان محمد عطية الجدل بالعديد من التصريحات عندما حل ضيفا على برنامج شو القصة؟، حيث كشف عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية.



صندوق الإسكان يحذر: إعلانات مزيفة لوحدات جديدة على مواقع التواصل ..فيديو

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق يتابع كل ما يخص الاعلانات التي تطرح عن شقق الإسكان ونكذب كل ما هو ليس له علاقة بالواقع.



الزراعة: المؤسسات الدولية تشهد بنهضة غير مسبوقة للأمن الغذائي في مصر.. فيديو

أكد السيد القصير٫ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي٫ أن قضية تنوع مصادر المياه وإقامة محطات لإصلاحها كان من بين الموضوعات المطروحة خلال لقائه مع الرئيس السيسي.

