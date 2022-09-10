مدبولي يتفقد مشروعات تطوير شرم الشيخ وتجهيزات تنظيم مؤتمر تغير المناخ 

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ؛ وذلك لتفقد مشروعات التطوير الجاري تنفيذها على قدم وساق؛ تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون المدينة في أبهى صورة لها أثناء استضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل.



ورافق رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وقيادات ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.



واستهل الدكتور مصطفى مدبولي زيارته بتأكيد حرصه على متابعة كافة التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ (27COP) أولا بأول، وكذا متابعة تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، التي ستشهد فعاليات هذا المؤتمر العالميّ، مؤكدا أننا عندما بدأنا التجهيز لهذه القمة كان لدينا تكليف من فخامة الرئيس بإخراج الحدث العالمي الضخم (قمة المناخ)، على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة الحثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقاده، وهو ما يستوجب ضرورة الحرص على استثمار انعقاد هذه القمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن، من خلال الترويج السياحي لمصر، بصفة عامة، ولمدينة شرم الشيخ أرض السلام بصفة خاصة.