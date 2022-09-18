نشرة الرياضة|سر تراجع الأهلي عن قرار رحيل كهربا.. موقف إذاعة مباراة الزمالك ضد بطل تشاد.. عقد خرافي لـ زيزو.. صفقتان للفارس الأبيض

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية ولعل أهمها الحديث عن صفقات الأهلي والزمالك وبيراميدز .

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-9-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 18 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهات لاعبينا المحترفين في الدوريات الاوروبية حيث يلعب تريزيجيه رفقة فريقه طرابزون التركي امام جازينتاب كما يلعب مصطفي محمد مع نانت امام لانس في الدوري الفرنسي .





تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بطل تشاد في دورى أبطال إفريقيا

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا علي منافسه إيلكت سبور بطل تشاد اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .

موعد مباراة الزمالك ضد إيلكت بطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا علي منافسه إيلكت سبور بطل تشاد اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .





سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، رفض إيلكت سبور بطل تشاد إذاعة مباراته مع الفارس الأبيض اليوم ضمن منافسات ذهاب دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا .

موقف كولر من رحيل حسام حسن عن الأهلي وحقيقة المفاوضات مع محمد إبراهيم

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متمسك بتواجد حسام حسن مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد .

مجدي عبدالغني : 80 مليون جنيه عقد زيزو مع الزمالك

أكد الاعلامي مجدي عبدالغني نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ان عقد احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك مع الابيض مبالغ فيه .

مرتضى منصور ينفي المفاوضات مع هذا الثنائي .. تفاصيل

نفي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فتح باب المفاوضات مع محمد ابراهيم نجم سيراميكا كليوباترا وكريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اقتراب حسم صفقتين من العيار الثقيل لصالح الفارس الأبيض خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ويكشف طلب بيرسي تاو من الاهلي للرحيل

أكد الاعلامي مجدي عبدالغني نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ان عقد احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك مع الابيض مبالغ فيه .

عبدالله بكري : تعرضت لظروف صعبة في بيراميدز.. ووقعت للأهلي

قال عبدالله بكري، مدافع نادي فاركو، إنه فشل في إقناع إدارة ناديه السابق، سموحة السكندري، بالموافقة على العرض المقدم من جانب الأهلي لضمه.

فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة محمد رضا بوبو .. فيديو

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إصابة محمد رضا بوبو لاعب الفريق أمام بول الأوغندي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ64 في الكونفدرالية.

هاني حتحوت يكشف سبب تراجع الأهلي عن قرار رحيل كهربا.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن قرارها برحيل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، وقررت قيده محليا وإفريقيا.