برقصة برازيلية.. خيسوس يدعم فينيسيوس ضد العنصرية |فيديو

وجه البرازيلي جابرييل خيسوس، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، رسالة دعم إلى مواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، بعد تعرضه للعنصرية “مؤخرا”.

وتعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لهجوم، مؤخرا، من بيدرو برافو، رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان، خلال تصريحاته لبرنامج "إل شيرينجيتو"، وقال: "عليه احترام الخصم، لو أراد الرقص فعليه أن يذهب إلى صالة السامبادروم في البرازيل، في إسبانيا عليك احترام المنافسين والتوقف عن ألعاب القرود".

وسجل جابرييل خيسوس هدف فوز أرسنال على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واحتفل خيسوس بهدفه بتقيلد رقصة فينيسيوس الشهيرة عقب تسجيل الأهداف، في رسالة دعم لمواطنه البرازيلي ضد العنصرية.

بيان ريال مدريد

وكان ريال مدريد أصدر بيانا رسميا، أكد فيه رفضه للتصريحات العنصرية ضد نجم الفريق فينيسيوس جونيور.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "يرفض نادي ريال مدريد جميع أنواع التعبيرات والسلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب في مجال كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام مثل التعليقات المؤسفة التي صدرت في الساعات الأخيرة ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وأضاف البيان: "يريد ريال مدريد إظهار كل حبه ودعمه لـ فينيسيوس، اللاعب الذي يفهم كرة القدم كموقف تجاه الحياة قائم على الفرح والاحترام والروح الرياضية، ويجب أن تكون كرة القدم، وهي الرياضة الأكثر عالمية، مثالا على القيم والتعايش".

وأكد النادي الإسباني، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يستخدم تعبيرات عنصرية تجاه لاعبي الفريق.