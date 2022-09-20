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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ و أسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

حار رطب نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري،مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

يتابع المصريون، كل يوم التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة. ويقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، 24 صفر 1444 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

سعر الذهب اليوم 20-9-2022

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022،

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 20-9-2022

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.37 جنيه للشراء ....................

الأبيض بـ 31 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

الدولار بـ 19.44 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، أول تعاملات الأسبوع.

عز بـ 17670 جنيها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

الطماطم تصل لـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

تختلف أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-9-2022، حيث استقر سعر الطماطم فيما ارتفع سعر البصل، وذلك وفقا لبيانات صادره عن سوق العبور .

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

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