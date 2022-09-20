نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ و أسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري،مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة

يتابع المصريون، كل يوم التغيرات في مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة. ويقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، 24 صفر 1444 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022،

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.37 جنيه للشراء ....................

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، أول تعاملات الأسبوع.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

تختلف أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-9-2022، حيث استقر سعر الطماطم فيما ارتفع سعر البصل، وذلك وفقا لبيانات صادره عن سوق العبور .

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.