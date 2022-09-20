لم يحدث منذ 1800 عام.. تحذير من أكبر ثوران بركاني مدمر للأرض

تحذير عالمي جديد بشأن كارثة طبيعية محتملة الحدوث، من المحتمل أن تتسبب في قتل وتشريد آلاف الأسر، هذه الكارثة لم تحدث منذ 1800 عام.

كارثة طبيعية

رفع مستوى الثاني من التحذير استعدادا لثوران بركان ضخم، يعد صاحب أكبر ثوران بركاني خلال الخمسة آلاف عام الماضية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، يأتي هذا التحذير عن بركان تاوبو في نيوزيلندا بالجزيرة الشمالية منها، حيث لاحظ العلماء تحولا ملحوظا في نشاطه بعد خمول استمر 1800 عام.

عادة ما تسبب هذا البركان خلال ثورانه قديما في تغطية نيوزيلندا بالكامل بالحكم البركانية والصخور والرماد، وتم رفع مستوى التأهب البركان من 0 إلى 1 من أصل 6، منذ إدخال نظام القياس في عام 1994.

تهديد بركان تاوبو

أدت سلسلة من الزلازل تقترب من 700 زلزال إلى رفع مستوى التهديد لبركان تاوبو، وسجلت الوكالة الجيولوجية كل هذه الزلازل.

لكن لحسن الحظ، يؤكد الخبراء أن فرصة حدوث ثوران بركاني، لا تزال منخفضة للغاية، حيث حدثت أكبر الزلازل الأخيرة في 10 سبتمبر، وبلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر ثم ارتفعت إلى 9.

ويُعتقد أن النظام البركاني يقع في بحيرة تاوبو، حيث تم تسجيل معظم الزلازل التي شوهت الأرض، وفي بيان لشبكة جيونت قالت: "نحن نفسر ارتفاع الأرض ونشاط الزلازل على أنه ناتج عن حركة الصهارة والسوائل الحرارية".

ثوران بركاني ضخم

وتابع البيان: “قمنا أيضًا بأخذ عينات من الينابيع وفتحات الغاز حول البحيرة لإجراء تغييرات في الكيمياء قد تكون مرتبطة بالزلزال ومنذ عام 1870، تم تسجيل 17 مرة من الاضطرابات في تاوبو منذ عام 1870 ولكن لم يكن هناك أي تهديد أكثر من المستوى 2 من نظام التنبيه”.