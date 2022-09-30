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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| طبيب يحذر من حواوشي الشارع...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

توقف عن شرائه فورا| طبيب يحذر من حواوشي الشارع.. سر خطير وراء مذاقه

الحواوشي من السندوتشات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي تناوله و شرائه من المحلات و المطاعم الموجودة بالشارع، ولكن على الرغم من ذلك يحذر الأطباء من تناوله.

بألوان جريئة و ملفتة...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

حرصت منةابنة الفنان حسين فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

انتبه.. 5 أشياء غير متوقعة تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" ، والذي إذا تُرك دون علاج يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة قلبية أو نوبة أو تلف الكلى أو الخرف. ارتفاع ضغط الدم (140/90 مم زئبق أو أعلى) خطير ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لحسن الحظ ، يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي.

عدم غسل الأسماك.. نصائح غريبة من شيف عالمي

قال جوش نيلاند، شيف أسترالي شهير إن هناك نصائح مهمة لإعداد أكلات الأسماك بمذاق شهي.

 

 

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