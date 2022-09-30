نشرة المرأة و الصحة| طبيب يحذر من حواوشي الشارع...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

الحواوشي من السندوتشات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي تناوله و شرائه من المحلات و المطاعم الموجودة بالشارع، ولكن على الرغم من ذلك يحذر الأطباء من تناوله.

حرصت منةابنة الفنان حسين فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" ، والذي إذا تُرك دون علاج يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة قلبية أو نوبة أو تلف الكلى أو الخرف. ارتفاع ضغط الدم (140/90 مم زئبق أو أعلى) خطير ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لحسن الحظ ، يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم من خلال تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي.

قال جوش نيلاند، شيف أسترالي شهير إن هناك نصائح مهمة لإعداد أكلات الأسماك بمذاق شهي.